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Формула 1 Новости

Росберг: Хэмилтон навязывает Ферстаппену роль фаворита

Автор:
, редактор

Нико считает, что его бывший партнер затеял с Максом психологическую игру

Росберг: Хэмилтон навязывает Ферстаппену роль фаворита

Нико Росберг был последним, кому удалось опередить Льюиса Хэмилтона в чемпионате. Анализируя борьбу британца с Максом Ферстаппеном, чемпион 2016 года считет важным психологический аспект.

По мнению Нико, в борьбе в первом повороте Имолы Ферстаппен показал жесткость, на которую Хэмилтон обязательно ответит. К тому же, пилоту Red Bull впервые в карьере предстоит выступить фаворитом сезона и выдержать соответствующее давление. 

«У Хэмилтона с Ферстаппеном борьба идет уже и на трассе, и вне ее, – сказал Росберг каналу Sky Italia. – На трассе нам это хорошо видно. Ферстаппен очень брутально подвинул Хэмилтона в Имоле. Льюис запомнит этот момент на весь сезон.

По радио он ничего не сказал, но поверьте, Льюис все запомнил. Теперь он знает, что у них жесткая борьба.

В прошлом году машина лишь изредка позволяла Максу побороться. Но сейчас он фаворит, давление на его возросло в 10 раз, ошибаться больше нельзя. Надо думать о долгосрочной перспективе, брать очки в каждой гонке. 

Из-за того, что Макс фаворит, каждый раз, когда Льюис его опередит, это будет значить, что Макс что-то сделал не так. И это будет увеличивать давление на него. К тому же сам Хэмилтон пытается навязать Максу роль фаворита».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен
Автор Иван Матушкин

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