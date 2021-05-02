Росберг: Хэмилтон навязывает Ферстаппену роль фаворита

Нико Росберг был последним, кому удалось опередить Льюиса Хэмилтона в чемпионате. Анализируя борьбу британца с Максом Ферстаппеном, чемпион 2016 года считет важным психологический аспект.

По мнению Нико, в борьбе в первом повороте Имолы Ферстаппен показал жесткость, на которую Хэмилтон обязательно ответит. К тому же, пилоту Red Bull впервые в карьере предстоит выступить фаворитом сезона и выдержать соответствующее давление.

«У Хэмилтона с Ферстаппеном борьба идет уже и на трассе, и вне ее, – сказал Росберг каналу Sky Italia. – На трассе нам это хорошо видно. Ферстаппен очень брутально подвинул Хэмилтона в Имоле. Льюис запомнит этот момент на весь сезон.

По радио он ничего не сказал, но поверьте, Льюис все запомнил. Теперь он знает, что у них жесткая борьба.

В прошлом году машина лишь изредка позволяла Максу побороться. Но сейчас он фаворит, давление на его возросло в 10 раз, ошибаться больше нельзя. Надо думать о долгосрочной перспективе, брать очки в каждой гонке.

Из-за того, что Макс фаворит, каждый раз, когда Льюис его опередит, это будет значить, что Макс что-то сделал не так. И это будет увеличивать давление на него. К тому же сам Хэмилтон пытается навязать Максу роль фаворита».