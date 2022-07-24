Росберг: Ferrari пора кого-то уволить, и речь не о пилотах

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Гран При Франции сложился неудачно для Скудерии. Шарль Леклер претендовал на победу, но внезапно оказался в отбойнике в 11-м повороте после заноса в казалось бы безобидном месте.

Карлос Сайнс был вынужден прорываться с последнего ряда и в какой-то момент вышел на третье место, но сразу после того, как он обогнал Серхио Переса команда зазвала его в боксы для второго пит-стопа.

Хотя Леклер взял на себя вину за аварию, экс-пилот Формулы 1, чемпион 2016 года Нико Росберг не поверил, что там не было отказа техники, а в случае с Сайнсом и вовсе обвинил Скудерию в грубой тактической ошибке.

«Мне кажется, что Леклер поспешил взять вину на себя, – сказал Росберг. – Такого просто не бывает. Он даже не ехал на пределе, он в этот момент гонки берег резину. Я могу лишь предположить, что совпало два обстоятельства. Во-первых, порыв попутного ветра мог «сдуть» прижим с заднего антикрыла. И если в это самое время подать на задние колеса излишнюю мощность, то занос неизбежен.

Но откуда взялась эта мощность? Что происходило с мотором? Я правда считаю, что им нужно изучить этот момент, так как пилоты подобных ошибок не допускают.

В ситуации с Карлосом Сайнсом я вообще не верил своим глазам. Что вообще происходило в боксах Ferrari? У них пилот ведет борьбу за позицию на подиуме, а вся команда уставилась в свои калькуляторы и что-то там высчитывает. Потом он начал обгон Расселла, ехал с ним колесо в колесо, и тут инженер начинает говорить с ним о чем-то по радио. Они там спятили?

Наконец, Сайнс вышел на третье место, у него не были до конца изношены шины и был шанс попробовать догнать Льюиса Хэмилтона и стать вторым. А они загнали его в боксы, после чего выше пятой строчки ему было не подняться».