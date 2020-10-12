Росберг: Элбон не сохранит место в Red Bull
Бывший чемпион резко прошелся по тайскому гонщику после гонки в Германии
Алекс Элбон потерял позиции на старте Гран При Айфеля, оказался последним из-за раннего пит-стопа, а затем сломал крыло Даниилу Квяту во время обгона. За это таец получил 5 секунд штрафа, но не смог отбыть их, так как сошел по техническим причинам.
Элбон в очередной раз был далеко от своего напарника Макса Ферстаппена, и после гонки подвергся резкой критике со стороны чемпиона 2016 года Нико Росберга.
«На этом этапе он пилотировал очень-очень плохо, – сказал Росберг в эфире Sky Sports. – Он был очень медленным, допустил массу ошибок. А это совсем не то, что ему сейчас требуется. Ему нужны хорошие результаты, чтобы сохранить свое место. Но судя по сегодняшнему, ему это не удастся. Жаль, ведь он приятный парень, и мы знаем, что он может хорошо пилотировать».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Айфеля
|Пилоты
|Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Иван Матушкин