Росберг: Элбон не сохранит место в Red Bull

Алекс Элбон потерял позиции на старте Гран При Айфеля, оказался последним из-за раннего пит-стопа, а затем сломал крыло Даниилу Квяту во время обгона. За это таец получил 5 секунд штрафа, но не смог отбыть их, так как сошел по техническим причинам.

Элбон в очередной раз был далеко от своего напарника Макса Ферстаппена, и после гонки подвергся резкой критике со стороны чемпиона 2016 года Нико Росберга.

«На этом этапе он пилотировал очень-очень плохо, – сказал Росберг в эфире Sky Sports. – Он был очень медленным, допустил массу ошибок. А это совсем не то, что ему сейчас требуется. Ему нужны хорошие результаты, чтобы сохранить свое место. Но судя по сегодняшнему, ему это не удастся. Жаль, ведь он приятный парень, и мы знаем, что он может хорошо пилотировать».