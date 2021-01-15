Росберг: Больше не хочу быть гонщиком

Нико Росберг не выступает в гонках с момента ухода из Формулы 1 в конце чемпионского сезона-2016. В этом году у немца появится собственная команда в серии Extreme E, однако выступать за нее Росберг тоже не намерен.

«Я просто больше не хочу быть гонщиком, – пояснил Росберг Speed Week. – Я вполне доволен своей новой жизнью бизнесмена. К тому же, у меня нет опыта в гонках по бездорожью, а я хочу, чтобы моя команда побеждала».

Идти в Формулу Е, где выступает много бывших пилотов Ф1, Росберг тоже не хочет: «Я хочу сохранять ту гибкость и свободу действий, что у меня есть сейчас. А в ФЕ довольно напряженное расписание».