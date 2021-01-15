Росберг: Больше не хочу быть гонщиком
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Бывший чемпион Ф1 не намерен возвращаться за руль
Нико Росберг не выступает в гонках с момента ухода из Формулы 1 в конце чемпионского сезона-2016. В этом году у немца появится собственная команда в серии Extreme E, однако выступать за нее Росберг тоже не намерен.
«Я просто больше не хочу быть гонщиком, – пояснил Росберг Speed Week. – Я вполне доволен своей новой жизнью бизнесмена. К тому же, у меня нет опыта в гонках по бездорожью, а я хочу, чтобы моя команда побеждала».
Идти в Формулу Е, где выступает много бывших пилотов Ф1, Росберг тоже не хочет: «Я хочу сохранять ту гибкость и свободу действий, что у меня есть сейчас. А в ФЕ довольно напряженное расписание».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Нико Росберг
|Автор
|Иван Матушкин
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Росберг: Больше не хочу быть гонщиком
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