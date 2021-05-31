Росберг: Алонсо тяжело из-за его возраста
Нико сравнил Фернандо с Михаэлем Шумахером времен Mercedes
После возвращения в Формулу 1 Фернандо Алонсо лишь дважды в пяти гонках попал в очки и стабильно уступает своему напарнику Эстебану Окону. На прошлой неделе испанец признался, что ждет обновления рулевой системы и планирует улучшить результаты начиная с Гран При Франции.
Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что проблемы Алонсо связаны с возрастом 39-летнего гонщика.
«Машина Alpine трудна в управлении и Алонсо не получает от нее удовольствия, – сказал Росберг в эфире Sky Sports. – Фернандо ждет долгий путь. Иногда у него бывают проблески. Как у Михаэля Шумахера, когда я был его напарником в Mercedes. Ему было очень тяжело из-за возраста.
То же самое происходит и с Алонсо. Он два года не выступал и ему потребуется время, чтобы набрать ход».
За три сезона в паре с Росбергом Шумахер завоевал лишь один подиум и не поднимался выше восьмого места по итогам чемпионата.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Фернандо Алонсо , Нико Росберг
|Команды
|Alpine
|Автор
|Иван Матушкин