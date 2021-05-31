Росберг: Алонсо тяжело из-за его возраста

После возвращения в Формулу 1 Фернандо Алонсо лишь дважды в пяти гонках попал в очки и стабильно уступает своему напарнику Эстебану Окону. На прошлой неделе испанец признался, что ждет обновления рулевой системы и планирует улучшить результаты начиная с Гран При Франции.

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что проблемы Алонсо связаны с возрастом 39-летнего гонщика.

«Машина Alpine трудна в управлении и Алонсо не получает от нее удовольствия, – сказал Росберг в эфире Sky Sports. – Фернандо ждет долгий путь. Иногда у него бывают проблески. Как у Михаэля Шумахера, когда я был его напарником в Mercedes. Ему было очень тяжело из-за возраста.

То же самое происходит и с Алонсо. Он два года не выступал и ему потребуется время, чтобы набрать ход».

За три сезона в паре с Росбергом Шумахер завоевал лишь один подиум и не поднимался выше восьмого места по итогам чемпионата.