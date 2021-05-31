Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Вольф согласился с Хэмилтоном, что гонки слишком дороги Следующая / Red Bull не начнет переговоров с Пересом раньше августа
Формула 1 Новости

Росберг: Алонсо тяжело из-за его возраста

Автор:
, редактор

Нико сравнил Фернандо с Михаэлем Шумахером времен Mercedes

Росберг: Алонсо тяжело из-за его возраста

После возвращения в Формулу 1 Фернандо Алонсо лишь дважды в пяти гонках попал в очки и стабильно уступает своему напарнику Эстебану Окону. На прошлой неделе испанец признался, что ждет обновления рулевой системы и планирует улучшить результаты начиная с Гран При Франции.

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что проблемы Алонсо связаны с возрастом 39-летнего гонщика. 

«Машина Alpine трудна в управлении и Алонсо не получает от нее удовольствия, – сказал Росберг в эфире Sky Sports. – Фернандо ждет долгий путь. Иногда у него бывают проблески. Как у Михаэля Шумахера, когда я был его напарником в Mercedes. Ему было очень тяжело из-за возраста.

То же самое происходит и с Алонсо. Он два года не выступал и ему потребуется время, чтобы набрать ход».

За три сезона в паре с Росбергом Шумахер завоевал лишь один подиум и не поднимался выше восьмого места по итогам чемпионата.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Вольф согласился с Хэмилтоном, что гонки слишком дороги

Предыдущая новость

Вольф согласился с Хэмилтоном, что гонки слишком дороги

Следующая новость

Red Bull не начнет переговоров с Пересом раньше августа

Red Bull не начнет переговоров с Пересом раньше августа
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо , Нико Росберг
Команды Alpine
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Пит-стоп продолжительностью 43 часа. Почему Mercedes не удалось открутить гайку

2дн
2
Формула 1

Марко отказался вернуть Квята в Формулу 1

3
Формула 1

Росберг: Алонсо тяжело из-за его возраста

4
Формула 1

Red Bull не начнет переговоров с Пересом раньше августа

5
Формула 1

«Утечка» мотористов из Mercedes в Red Bull: новые цифры

1дн
Самое важное:
Бывший босс Ferrari может возглавить футбольный топ-клуб
Формула 1

Бывший босс Ferrari может возглавить футбольный топ-клуб

41мин
Марко отказался вернуть Квята в Формулу 1
Формула 1

Марко отказался вернуть Квята в Формулу 1

Red Bull не начнет переговоров с Пересом раньше августа
Формула 1

Red Bull не начнет переговоров с Пересом раньше августа

Росберг: Алонсо тяжело из-за его возраста
Формула 1

Росберг: Алонсо тяжело из-за его возраста

Вольф согласился с Хэмилтоном, что гонки слишком дороги
Формула 1

Вольф согласился с Хэмилтоном, что гонки слишком дороги

18ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Бывший босс Ferrari может возглавить футбольный топ-клуб
Формула 1

Бывший босс Ferrari может возглавить футбольный топ-клуб

Марко отказался вернуть Квята в Формулу 1
Формула 1

Марко отказался вернуть Квята в Формулу 1

Антипримеры для Макса. Пилоты, которые лидировали в Ф1 один этап
Формула 1

Антипримеры для Макса. Пилоты, которые лидировали в Ф1 один этап

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Алонсо подал идею делать для городских трасс особые шины Гран При Монако
Формула 1

Алонсо подал идею делать для городских трасс особые шины

Феттель, Алонсо, Кими: пора ли им завершить карьеры?
Формула 1

Феттель, Алонсо, Кими: пора ли им завершить карьеры?

Алонсо: Во Франции для меня начнется новый сезон
Формула 1

Алонсо: Во Франции для меня начнется новый сезон

Alpine Больше от
Alpine
Окон идет по пути Петрова: получил инженера помоложе - и рад
Формула 1

Окон идет по пути Петрова: получил инженера помоложе - и рад

Алонсо обвинил машину в 17-м месте Гран При Монако
Формула 1

Алонсо обвинил машину в 17-м месте

Технический брифинг: дефлекторы Alpine A521 Гран При Монако
Формула 1

Технический брифинг: дефлекторы Alpine A521

Самое читаемое Сегодня

Пит-стоп продолжительностью 43 часа. Почему Mercedes не удалось открутить гайку
Формула 1 Формула 1

Пит-стоп продолжительностью 43 часа. Почему Mercedes не удалось открутить гайку

Марко отказался вернуть Квята в Формулу 1
Формула 1 Формула 1

Марко отказался вернуть Квята в Формулу 1

Росберг: Алонсо тяжело из-за его возраста
Формула 1 Формула 1

Росберг: Алонсо тяжело из-за его возраста

Red Bull не начнет переговоров с Пересом раньше августа
Формула 1 Формула 1

Red Bull не начнет переговоров с Пересом раньше августа

«Утечка» мотористов из Mercedes в Red Bull: новые цифры
Формула 1 Формула 1

«Утечка» мотористов из Mercedes в Red Bull: новые цифры

Бывший босс Ferrari может возглавить футбольный топ-клуб
Формула 1 Формула 1

Бывший босс Ferrari может возглавить футбольный топ-клуб

Вольф согласился с Хэмилтоном, что гонки слишком дороги
Формула 1 Формула 1

Вольф согласился с Хэмилтоном, что гонки слишком дороги

Антипримеры для Макса. Пилоты, которые лидировали в Ф1 один этап
Формула 1 Формула 1

Антипримеры для Макса. Пилоты, которые лидировали в Ф1 один этап

Самое важное:

Бывший босс Ferrari может возглавить футбольный топ-клуб
Формула 1 Формула 1

Бывший босс Ferrari может возглавить футбольный топ-клуб

Марко отказался вернуть Квята в Формулу 1
Формула 1 Формула 1

Марко отказался вернуть Квята в Формулу 1

Red Bull не начнет переговоров с Пересом раньше августа
Формула 1 Формула 1

Red Bull не начнет переговоров с Пересом раньше августа

Росберг: Алонсо тяжело из-за его возраста
Формула 1 Формула 1

Росберг: Алонсо тяжело из-за его возраста

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.