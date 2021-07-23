Росберг о составе Mercedes: Они никак не могут сделать выбор

Имя второго пилота Mercedes остается одной из главных интриг на трансферном рынке Формулы 1. Эксперты и болельщики по-разному оценивают шансы Валттери Боттаса остаться в Брэкли на шестой сезон и вероятность того, что чемпионы мира все же решатся заменить финна на молодого Джорджа Расселла.

В пользу каждого из гонщиков есть свои аргументы, но едва ли не самым сильным из них по-прежнему остается выступление Расселла на прошлогоднем этапе в Бахрейне, где Джордж подменял приболевшего Льюиса Хэмилтона и смотрелся определенно сильнее Боттаса.

Несмотря на то, что многие считают британского пилота фаворитом в споре за место в Mercedes, бывший пилот этой команды Нико Росберг выразил мнение, что в действительности ситуация еще очень далека от разрешения.

«Вопрос очень непростой, – объяснил экс-пилот в интервью Express Sport. – Боттас сейчас хорошо справляется и заслуживает того, чтобы остаться в команде.

В то же время, Расселл, несомненно, является восходящей звездой. Он очень здорово проводит Гран При, постоянно доходя до финала квалификации на машине, которая в действительности такого просто не позволяет. И он тоже заслуживает места в Mercedes.

Это очень сложное решение – и я не думаю, что прямо сейчас они уже определились, как им быть».

Иную точку зрения высказал гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко. В недавней беседе с OE24 Sport австриец заявил: «Я думаю, контракт с ним [Расселлом] уже подписан, все уже решено».