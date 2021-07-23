Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Кими выбрал фильм, где сыграл бы главную роль. Это комедия о NASCAR! Следующая / На старте спринта Mercedes ошиблась с температурой шин
Формула 1 Новость

Росберг о составе Mercedes: Они никак не могут сделать выбор

Автор:
, Ответственный редактор

По мнению чемпиона мира 2016 года, его бывшей команде будет непросто определиться с напарником для Льюиса Хэмилтона

Росберг о составе Mercedes: Они никак не могут сделать выбор

Имя второго пилота Mercedes остается одной из главных интриг на трансферном рынке Формулы 1. Эксперты и болельщики по-разному оценивают шансы Валттери Боттаса остаться в Брэкли на шестой сезон и вероятность того, что чемпионы мира все же решатся заменить финна на молодого Джорджа Расселла.

В пользу каждого из гонщиков есть свои аргументы, но едва ли не самым сильным из них по-прежнему остается выступление Расселла на прошлогоднем этапе в Бахрейне, где Джордж подменял приболевшего Льюиса Хэмилтона и смотрелся определенно сильнее Боттаса.

Читайте также:

Несмотря на то, что многие считают британского пилота фаворитом в споре за место в Mercedes, бывший пилот этой команды Нико Росберг выразил мнение, что в действительности ситуация еще очень далека от разрешения.

«Вопрос очень непростой, – объяснил экс-пилот в интервью Express Sport. – Боттас сейчас хорошо справляется и заслуживает того, чтобы остаться в команде. 

В то же время, Расселл, несомненно, является восходящей звездой. Он очень здорово проводит Гран При, постоянно доходя до финала квалификации на машине, которая в действительности такого просто не позволяет. И он тоже заслуживает места в Mercedes.

Это очень сложное решение – и я не думаю, что прямо сейчас они уже определились, как им быть».  

Иную точку зрения высказал гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко. В недавней беседе с OE24 Sport австриец заявил: «Я думаю, контракт с ним [Расселлом] уже подписан, все уже решено».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Кими выбрал фильм, где сыграл бы главную роль. Это комедия о NASCAR!

Предыдущая новость

Кими выбрал фильм, где сыграл бы главную роль. Это комедия о NASCAR!

Следующая новость

На старте спринта Mercedes ошиблась с температурой шин

На старте спринта Mercedes ошиблась с температурой шин
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Слухи: Гасли нацелился вытеснить Риккардо из McLaren

8 ч
2
Формула 1

Анализ: кто займет место Расселла в Williams

9 ч
3
Формула 1

Элбон: Пропустил больше года? Можешь забыть о возвращении в Ф1

1 ч
4
Формула 1

На старте спринта Mercedes ошиблась с температурой шин

2 ч
5
Формула 1

Как крыло помогало Хэмилтону догонять Ферстаппена на прямых

1 дн
Самое важное:
Элбон: Пропустил больше года? Можешь забыть о возвращении в Ф1
Формула 1

Элбон: Пропустил больше года? Можешь забыть о возвращении в Ф1

1 ч
На старте спринта Mercedes ошиблась с температурой шин
Формула 1

На старте спринта Mercedes ошиблась с температурой шин

2 ч
Росберг о составе Mercedes: Они никак не могут сделать выбор
Формула 1

Росберг о составе Mercedes: Они никак не могут сделать выбор

3 ч
Кими выбрал фильм, где сыграл бы главную роль. Это комедия о NASCAR!
Формула 1

Кими выбрал фильм, где сыграл бы главную роль. Это комедия о NASCAR!

3 ч
Авария Занарди: суд признал водителя грузовика невиновным
Формула 1

Авария Занарди: суд признал водителя грузовика невиновным

5 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Элбон: Пропустил больше года? Можешь забыть о возвращении в Ф1
Формула 1

Элбон: Пропустил больше года? Можешь забыть о возвращении в Ф1

Слухи: Гасли нацелился вытеснить Риккардо из McLaren
Формула 1

Слухи: Гасли нацелился вытеснить Риккардо из McLaren

Ральф о ситуации в Aston Martin: Боюсь, Строллу скоро надоест
Формула 1

Ральф о ситуации в Aston Martin: Боюсь, Строллу скоро надоест

Нико Росберг Больше от
Нико Росберг
Росберг раскритиковал Хэмилтона за недостаточно жесткую оборону Гран При Франции
Формула 1

Росберг раскритиковал Хэмилтона за недостаточно жесткую оборону

Росберг не поверил в досрочную замену Боттаса на Расселла
Формула 1

Росберг не поверил в досрочную замену Боттаса на Расселла

Росберг: Алонсо тяжело из-за его возраста
Формула 1

Росберг: Алонсо тяжело из-за его возраста

Mercedes Больше от
Mercedes
На старте спринта Mercedes ошиблась с температурой шин Гран При Великобритании
Формула 1

На старте спринта Mercedes ошиблась с температурой шин

Шумахер предсказал новые столкновения Хэмилтона и Ферстаппена Гран При Великобритании
Формула 1

Шумахер предсказал новые столкновения Хэмилтона и Ферстаппена

Mercedes не стал менять крыло после аварии Хэмилтона: почему? Гран При Великобритании
Формула 1

Mercedes не стал менять крыло после аварии Хэмилтона: почему?

Самое читаемое Сегодня

Слухи: Гасли нацелился вытеснить Риккардо из McLaren
Формула 1 Формула 1

Слухи: Гасли нацелился вытеснить Риккардо из McLaren

Анализ: кто займет место Расселла в Williams
Формула 1 Формула 1

Анализ: кто займет место Расселла в Williams

Элбон: Пропустил больше года? Можешь забыть о возвращении в Ф1
Формула 1 Формула 1

Элбон: Пропустил больше года? Можешь забыть о возвращении в Ф1

На старте спринта Mercedes ошиблась с температурой шин
Формула 1 Формула 1

На старте спринта Mercedes ошиблась с температурой шин

Как крыло помогало Хэмилтону догонять Ферстаппена на прямых
Формула 1 Формула 1

Как крыло помогало Хэмилтону догонять Ферстаппена на прямых

Росберг о составе Mercedes: Они никак не могут сделать выбор
Формула 1 Формула 1

Росберг о составе Mercedes: Они никак не могут сделать выбор

Ральф о ситуации в Aston Martin: Боюсь, Строллу скоро надоест
Формула 1 Формула 1

Ральф о ситуации в Aston Martin: Боюсь, Строллу скоро надоест

Сезон переходов: Боттас заменит Райкконена в Alfa Romeo?
Формула 1 Формула 1

Сезон переходов: Боттас заменит Райкконена в Alfa Romeo?

Самое важное:

Элбон: Пропустил больше года? Можешь забыть о возвращении в Ф1
Формула 1 Формула 1

Элбон: Пропустил больше года? Можешь забыть о возвращении в Ф1

На старте спринта Mercedes ошиблась с температурой шин
Формула 1 Формула 1

На старте спринта Mercedes ошиблась с температурой шин

Росберг о составе Mercedes: Они никак не могут сделать выбор
Формула 1 Формула 1

Росберг о составе Mercedes: Они никак не могут сделать выбор

Кими выбрал фильм, где сыграл бы главную роль. Это комедия о NASCAR!
Формула 1 Формула 1

Кими выбрал фильм, где сыграл бы главную роль. Это комедия о NASCAR!

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.