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Формула 1 Новость

Роналду пропустил тренировку «Ювентуса» ради визита в Ferrari

Автор:
, Ответственный редактор

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Роналду пропустил тренировку «Ювентуса» ради визита в Ferrari

Криштиану Роналду в понедельник прилетел во Фьорано на вертолете в компании президента Ferrari Джона Элканна и главы футбольного «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов и обладатель «Золотого мяча» решил приобрести себе Ferrari Monza SP2, но перед этим встретился с главой команды Ф1 Маттиа Бинотто и пилотами Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером, а также посетил сборочные цеха компании.  

Стоимость машины, созданной с учетом индивидуальных требований звезды, составила 1,6 млн евро. Сообщается, что из-за визита в Маранелло Роналду даже пришлось пропустить тренировку своего клуба в Турине. 

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Криштиану Роналду, Андреа Аньелли, президент «Ювентуса», Джон Элканн, президент Ferrari, на базе в Маранелло

Фото: Ferrari Media Center

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Эксперт о сложностях Aston Martin: Они всегда строили посредственные машины

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Эксперт о сложностях Aston Martin: Они всегда строили посредственные машины
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс , Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Александр Кабановский

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