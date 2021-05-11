Криштиану Роналду в понедельник прилетел во Фьорано на вертолете в компании президента Ferrari Джона Элканна и главы футбольного «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов и обладатель «Золотого мяча» решил приобрести себе Ferrari Monza SP2, но перед этим встретился с главой команды Ф1 Маттиа Бинотто и пилотами Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером, а также посетил сборочные цеха компании.

Стоимость машины, созданной с учетом индивидуальных требований звезды, составила 1,6 млн евро. Сообщается, что из-за визита в Маранелло Роналду даже пришлось пропустить тренировку своего клуба в Турине.

Криштиану Роналду, Андреа Аньелли, президент «Ювентуса», Джон Элканн, президент Ferrari, на базе в Маранелло Фото: Ferrari Media Center