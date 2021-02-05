Ральф Шумахер против Ferrari, Феттеля и Хэмилтона

Ральф Шумахер был звездой Формулы 1, но не слишком большой. Звучная фамилия добавляла ему куда больше внимания, чем шесть побед, одержанные за 11 лет в чемпионате. Зато через десяток лет после завершения карьеры в Ф1 Ральф неожиданно стал ее медийной звездой. Благодаря своему языку.

У Формулы 1 вообще говорливые «бывшие». Вспомните Жака Вильнева, который продолжает светиться в заголовках через четверть века после своего титула. Бывшего босса всего чемпионата Берни Экклстоуна, который отвечает за ностальгию по зеленой траве и громким моторам. Скандального Флавио Бриаторе, продолжающего раздавать советы после позорного изгнания из Ф1. Эдди Джордана, в качестве телеэксперта снискавшего больше успеха, чем в роли босса команды.

Наконец, вспомните Нико Росберга, который знатно охаживал недавних коллег, пока Макс Ферстаппен не обозвал его «вильневом». Такого оскорбления Нико не выдержал и стал куда осторожнее в выражениях.

И в таком пестром узоре Ральф Шумахер сумел быстро стать едва ли не самым ярким элементом.

Ральф Шумахер

Ральф против Williams

Начинал карьеру трэш-токера Шумахер не слишком ярко – с нападок на свою бывшую команду Williams.

«Я знаю, как они работают, их методы совершенно устарели», – заявил Ральф после провала команды из Гроува в первой же квалификации сезона-2019. По мнению экс-пилота, вся проблема была в боссах команды. «Клэр ведет дела так же, как ее отец», – констатировал Шумахер.

Понятно, что после шести лет в Williams Ральф никак не мог оставаться к этой команде равнодушным. Правда, вместо сочувствия проявлял скорее жестокость. А когда в прошлом году из-за Racing Point в Ф1 всплыла тема клиентских машин, Шумахер посоветовал Williams вообще не строить машины.

Ральф Шумахер и Фрэнк Уильямс Фото: BMW AG

«Команды вроде Williams станут гораздо боеспособнее, если смогут купить прошлогоднюю машину Red Bull, вместо того, чтобы строить свою», – отчеканил Ральф.

Но давно ушедшая из света софитов Williams, конечно, не могла принести острому языку Шумахера должную славу. И он нашел «клиента» посолиднее.

Ральф против Ferrari

На Скудерию Ральф накинулся, когда та отказалась обсуждать снижение потолка бюджетов до 100 млн долларов в год. Причем в случае Ferrari Шумахер оказался еще более скор на расправу, сразу предложив «красным» проследовать на выход:

«Позиция Ferrari раздражает – скучно слушать их аргументы. Сейчас участие в Формуле 1 обходится слишком дорого. И если в Ferrari не хотят снижать затраты – пусть уходят. Их в Формуле 1 никто не держит», – заявил Ральф бывшей команде своего старшего брата.

Ральф Шумахер и Михаэль Шумахер Фото: Brousseau Photo

Конечно, Ф1 Ferrari не покинула, но и успехов в сезоне-2020 явно не добилась. И, как и в случае с Williams, Шумахеру хватило одной квалификации, чтобы найти причин несчастий:

«Такой результат можно было предсказать после зимних тестов. У машины нет баланса. В футболе в таких ситуациях начинаются разговоры о смене тренера. Посмотрим, когда Ferrari к этому придет», – сказал Ральф после субботы на прошлогоднем Гран При Австрии.

Однако команда – огромный коллектив, там трудно задеть кого-то конкретно. Поэтому Шумахер не обошел вниманием и отдельные личности.

Победитель гонки Михаэль Шумахер и Ральф Шумахер Фото: BMW AG

Ральф против Феттеля

Спад результатов и жесткое увольнение из Ferrari сделали Себастьяна Феттель удобной мишенью для нападок. Но Шумахер начал разить, не дожидаясь 2020-го.

Уже после столкновения с Шарлем Леклером в Бразилии Ральф предсказал Себу проблемы, если конфликт не удастся погасить:

«Это будет очень трудно для них обоих, но особенно для Себастьяна. Если они не смогут найти решение, то четко ясно, что будущее за Шарлем».

Ральф Шумахер Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

А когда на первом Гран При 2020 года Феттель допустил ненужный разворот, риторика Шумахера стала жестче:

«Не знаю, что происходит с Себастьяном. Такое может происходить с молодыми пилотами, но не с четырехкратным чемпионом мира», – заявил Ральф.

Дела у Себастьяна на лад не шли, а контракт на 2021 год все не появлялся, и в сентябре Шумахер начал хоронить его карьеру. По крайней мере, временно:

«Сейчас вокруг него стало очень тихо. Возможно, он решил пропустить один сезон».

Феттель в итоге нашел место в весьма перспективной Aston Martin, но и тут не укрылся от зоркого глаза и острого языка Шумахера. На этот раз Ральф подался в метафоры, сравнив команду из Сильверстоуна с коровой:

«Вы не можете за одну ночь сделать из коровы тигра. И даже если вдруг обнаружите в загоне тигра, его еще потребуется приручить.

У них по-прежнему много слабых мест. Папа Стролл едва ли будет в восторге».

Но одним Феттелем, конечно, сыт не будешь. Тем более, когда в чемпионате есть жертва покрупнее.

Ральф против Хэмилтона

Сначала Шумахер был весьма сдержан. Видимо, уважение к семикратным чемпионам в нем взращено семьей. Ральф решил действовать неспеша, и для начала лишь предположил, что Шарль Леклер и Макс Ферстаппен могли бы выступать на Mercedes и получше Льюиса.

Ральф Шумахер Фото: BMW AG

Но когда сага с новым контрактом Хэмилтона слишком затянулась, Шумахер перестал сдерживаться, заклеймив чемпиона мира позором:

«Одно ясно точно – Формула 1 важнее каждого человека в отдельности. Уже февраль, а самый важный человек в Ф1 на данный момент, семикратный чемпион, до сих пор не подписал контракт. По-моему, это стыд и позор», – заявил Шуми-младший (или теперь уже средний?) совсем недавно.

Ральф против всех

Но даже таким списком уважаемых команд и людей перечень жертв Ральфа Шумахера не ограничился.

Например, еще в начале декабря он посоветовал командам Ф1 избавиться от четырех пилотов. Что примечательно, трех из них в чемпионате-2021 действительно не будет.

Но мало того, что некоторым гонщикам стоит из Ф1 уйти. Другим, по мнению Ральфа, не стоит и возвращаться! Например, двукратному чемпиону мира Фернандо Алонсо.

«Справится ли он? Я бы сказал, что нет», – оценил Шумахер перспективы испанца в 2021 году.

Вполне логично, после семикратного и четырехкратного чемпионов мира, пора браться за двукратного. В принципе, в пелотоне остается еще один чемпионом, но задирать Кими Ральф пока не решился. Вполне возможно, что он это исправит – ведь впереди целый сезон, и вряд ли у Шумахера иссякнет словесный... запас.