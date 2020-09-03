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Формула 1 / Новость

Родственник принца Великобритании вошел в руководство Williams

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Родственник принца Великобритании вошел в руководство Williams
Автор:
, Редактор Ф1

В Williams выбрали новый совет директоров

Сегодня было объявлено о выходе Фрэнка и Клэр Уильямс из руководства команды Формулы 1 Williams. Семья основателей покидает команду после ее продажи фонду Dorilton Capital и оставит свои посты после Гран При Италии.

Dorilton Capital уже сформировала новый совет директоров Williams. В него вошли председатель компании Мэттью Сэвэдж и ее директор Даррен Фульц. Оба принимали участие в основании Dorilton в 2009 году.

Третьим членом совета директоров стал Джеймс Мэттьюз из компании Eden Rock Group. В 1990-х годах он сам занимался автоспортом, выступая в Британской формуле Renault и Еврокубке Renault, где имел на счету победы. Он также известен тем, что женат на Пиппе Миддлтон, сестре актрисы Кейт Миддлтон, которая является супругой британского принца Уильяма.

Новый совет директоров уже подтвердил, что Williams сохранит свое название и будет также базироваться в Гроуве. С тем, кто займет пост Клэр Уильямс во главе команды, совет директоров пообещал определиться до Гран При Тосканы, который пройдет 13 сентября.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Williams
Автор Люк Смит

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