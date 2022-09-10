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Формула 1 / Гран При Италии Новость

«Роберт очень быстр, особенно за рулем Ф1». Бинотто расхвалил Шварцмана

Босс Ferrari выразил надежду, что россиянину найдется место на стартовой решетке Формулы 1

Олег Карпов
Автор:
Соавтор:
Адам Купер
«Роберт очень быстр, особенно за рулем Ф1». Бинотто расхвалил Шварцмана
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Роберт Шварцман в этом году работает в должности тест-пилота Ferrari, помогая команде во время уик-эндов Формулы 1 на симуляторе. Осенью петербкржец, в этом году получивший израильскую гоночную лицензию, дважды сядет за руль алой машины F1-75 в рамках этапов чемпионата мира.

Согласно правилам, все команды должны предоставить возможность выступить как минимум в двух тренировках молодым гонщикам – и в случае с Ferrari такой шанс решено было дать Шварцманy. Пилот, в прошлом году ставший вице-чемпионом Ф2, скорее всего будет пилотировать F1-75 в Остине и Абу-Даби. Об этом в ходе пресс-конференции на Гран При Италии заявил Маттиа Бинотто.

«Роберт – фантастический пилот, – сказал босс Скудерии, отвечая на вопрос Motorsport.com о Шварцмане. – Я думаю, он очень быстр. Особенно за рулем машины Формулы 1. Когда бы он ни садился за руль Ф1, он всегда был очень хорош. Есть пилоты, которые могут великолепно смотреться в Ф3, Ф2, но потом недостаточно здорово проявляют себя в Формуле 1.

Я думаю, Роберт – обратный пример. Он тоже был хорош в Ф2 и Ф3, но в особенности он силен за рулем машины Формулы 1.

Жаль, что в этом году у него нет возможность выступать в гонках. Он работает на симуляторе, и работает очень напряженно, помогая нам развивать машину. Я вижу, как он вырос по ходу сезона, как развил свои навыки, и сейчас он намного лучше подготовлен, чем еще год назад.

Я думаю, что Роберт точно заслуживает места на решетке [в Ф1]. Мы знаем, что в текущей ситуации будет непросто найти такое. Но я очень надеюсь, что это получится в будущем».

Сейчас Швармана потенциально называют кандидатом в Haas на 2023 год, но куда выше шансы попасть в команду у другого протеже Скудерии Антонио Джовинацци. 

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