«Роберт очень быстр, особенно за рулем Ф1». Бинотто расхвалил Шварцмана
Босс Ferrari выразил надежду, что россиянину найдется место на стартовой решетке Формулы 1
Роберт Шварцман в этом году работает в должности тест-пилота Ferrari, помогая команде во время уик-эндов Формулы 1 на симуляторе. Осенью петербкржец, в этом году получивший израильскую гоночную лицензию, дважды сядет за руль алой машины F1-75 в рамках этапов чемпионата мира.
Согласно правилам, все команды должны предоставить возможность выступить как минимум в двух тренировках молодым гонщикам – и в случае с Ferrari такой шанс решено было дать Шварцманy. Пилот, в прошлом году ставший вице-чемпионом Ф2, скорее всего будет пилотировать F1-75 в Остине и Абу-Даби. Об этом в ходе пресс-конференции на Гран При Италии заявил Маттиа Бинотто.
«Роберт – фантастический пилот, – сказал босс Скудерии, отвечая на вопрос Motorsport.com о Шварцмане. – Я думаю, он очень быстр. Особенно за рулем машины Формулы 1. Когда бы он ни садился за руль Ф1, он всегда был очень хорош. Есть пилоты, которые могут великолепно смотреться в Ф3, Ф2, но потом недостаточно здорово проявляют себя в Формуле 1.
Я думаю, Роберт – обратный пример. Он тоже был хорош в Ф2 и Ф3, но в особенности он силен за рулем машины Формулы 1.
Жаль, что в этом году у него нет возможность выступать в гонках. Он работает на симуляторе, и работает очень напряженно, помогая нам развивать машину. Я вижу, как он вырос по ходу сезона, как развил свои навыки, и сейчас он намного лучше подготовлен, чем еще год назад.
Я думаю, что Роберт точно заслуживает места на решетке [в Ф1]. Мы знаем, что в текущей ситуации будет непросто найти такое. Но я очень надеюсь, что это получится в будущем».
Сейчас Швармана потенциально называют кандидатом в Haas на 2023 год, но куда выше шансы попасть в команду у другого протеже Скудерии Антонио Джовинацци.
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