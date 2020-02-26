Кубица стал быстрейшим в первый день тестов Формулы 1 после перерыва

Самым быстрым в утренней части тестов Формулы 1 в Барселоне оказался Роберт Кубица. Поляк на Alfa Romeo установил лучшее время на самых мягких покрышках Pirelli. Это первый день коллективных тестов после перерыва.

Использовавшие более жесткий состав Алекс Элбон и Льюис Хэмилтон стали вторым и третьим соответственно. Оба уступили лидеру более шести десятых секунды. Представитель AlphaTauri Пьер Гасли, также выступавший на самом мягком типе резины, занял четвертую позицию.

С самого утра на трассе показались Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон. Два чемпиона испытывали новые шины Pirelli для «Зандфорта» – производитель шин подготовил особый состав для голландской трассы, чтобы резина выдержала затяжные повороты этого автодрома. Отчасти из-за этого Феттель с Хэмилтоном проехали много кругов: после испытаний экспериментальных шин пилоты вернулись к выполнению собственных тестовых программ.

По ходу тестов над трассой дважды вывешивали красные флаги: сначала из-за вылета Феттеля, а затем из-за поломки Williams Латифи. Автомобиль канадца остановился на трассе и не позволил пилоту доехать до боксов.

Red Bull Racing и AlphaTauri пропустили большую часть заездов. По предварительной информации, на Red Bull возникла неисправность подвески – боксы команды закрыли щитом, чтобы соперники не видели, чем занимаются механики австрийского коллектива. Алекс Элбон показался на трассе лишь через три часа после начала тестов. Так же поступил Пьер Гасли, выехавший из боксов незадолго до конца утренней сессии.

Четвертый день предсезонных тестов Ф1. Результаты утренней сессии