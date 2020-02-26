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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Новость

Кубица стал быстрейшим в первый день тестов Формулы 1 после перерыва

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Кубица стал быстрейшим в первый день тестов Формулы 1 после перерыва
Автор:
, шеф-редактор
26 февр. 2020 г., 12:01

Резервист Alfa Romeo Роберт Кубица показал лучшее время на утренней сессии тестов Ф1 в Барселоне. Польский гонщик привез своим преследователям более шести десятых секунды. На втором месте испытания завершил Алекс Элбон. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон занял третью позицию

Самым быстрым в утренней части тестов Формулы 1 в Барселоне оказался Роберт Кубица. Поляк на Alfa Romeo установил лучшее время на самых мягких покрышках Pirelli. Это первый день коллективных тестов после перерыва.

Использовавшие более жесткий состав Алекс Элбон и Льюис Хэмилтон стали вторым и третьим соответственно. Оба уступили лидеру более шести десятых секунды. Представитель AlphaTauri Пьер Гасли, также выступавший на самом мягком типе резины, занял четвертую позицию.

С самого утра на трассе показались Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон. Два чемпиона испытывали новые шины Pirelli для «Зандфорта» – производитель шин подготовил особый состав для голландской трассы, чтобы резина выдержала затяжные повороты этого автодрома. Отчасти из-за этого Феттель с Хэмилтоном проехали много кругов: после испытаний экспериментальных шин пилоты вернулись к выполнению собственных тестовых программ.

По ходу тестов над трассой дважды вывешивали красные флаги: сначала из-за вылета Феттеля, а затем из-за поломки Williams Латифи. Автомобиль канадца остановился на трассе и не позволил пилоту доехать до боксов.

Red Bull Racing и AlphaTauri пропустили большую часть заездов. По предварительной информации, на Red Bull возникла неисправность подвески – боксы команды закрыли щитом, чтобы соперники не видели, чем занимаются механики австрийского коллектива. Алекс Элбон показался на трассе лишь через три часа после начала тестов. Так же поступил Пьер Гасли, выехавший из боксов незадолго до конца утренней сессии. 

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Гонщик Команда Время Отст. Шины Круги
Poland Роберт Кубица

1.16.492 52

Thailand Александр Элбон

 

1.17.550 0.608 28

United Kingdom Льюис Хэмилтон

1.17.562 0.620 88

France Пьер Гасли

1.17.773 0.831 23
Canada Лэнс Стролл 1.17.787 0.845 42

Germany Себастьян Феттель

1.18.113 1.171 82

Australia Даниэль Риккардо

1.18.214 1.272 53

Spain Карлос Сайнс

1.18.221 1.279 46

Canada Николя Латифи

1.18.300 1.358 48

France Ромен Грожан

1.18.670 1.728 42

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Сессия Среда
Пилоты Роберт Кубица
Команды Alfa Romeo
Автор Антон Погорельский

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