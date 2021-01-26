Де Ниро сыграет в новом фильме Netflix о Формуле 1

Картина под названием The Formula посвящена американскому гонщику Ф1, который связался с мафией и теперь вынужден работать водителем преступной группировки, чтобы спасти свою семью.

Автором сценария, режиссером и продюсером проекта выступил Герард Макмюррей, известный по работе над драмой «Горящие пески» (2017) и фильмом ужасов «Судная ночь. Начало» (2019).

Недавно он основал собственную компанию Buppie Productions, которая и будет работать над новой лентой. Обладатель двух премий «Оскар» Де Ниро также станет одним из продюсеров фильма.

О самой ленте пока известно очень мало. Поздно вечером в понедельник Макмюррей поделился информацией о ней в своем инстаграме.

«Я очень рад, что эта идея, сформировавшаяся в моей голове, наконец-то обрела жизнь в чем-то, для чего я пишу сценарий, выступаю режиссером и продюсером, – сообщил он. – Моя новая компания Buppie Productions объединила усилия с Tribeca Films и Netflix, чтобы уже скоро подарить вам крутой и оригинальный фильм под названием The Formula.

В нем снимутся два моих любимых актера, Джон Бойега и Роберт Де Ниро.

Это история молодого парня из Детройта, который стал международной гоночной звездой в мире Формулы 1, но находится под опекой наставника, прежде крепко связанного с мафией»

28-летний Бойега – британский актер нигерийского происхождения – более всего известен по роли Финна в фильмах цикла «Звездные войны», также он снимался в «Тихоокеанском рубеже 2».

В последний раз Голливуд обращался к теме Формулы 1 еще в 70-е годы – в картине «Жизнь взаймы» с Аль Пачино в главной роли используются реальные кадры сезона-76.