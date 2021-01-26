Де Ниро сыграет в новом фильме Netflix о Формуле 1

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
57 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
79 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
99 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
113 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
127 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
134 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
148 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
155 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
169 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
183 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
211 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
218 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
225 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
239 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
246 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
253 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
267 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
274 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
282 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
295 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
310 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
319 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Де Ниро сыграет в новом фильме Netflix о Формуле 1

Поделились
Комментарии
Де Ниро сыграет в новом фильме Netflix о Формуле 1
Автор:

Звезды Голливуда Роберт Де Ниро и Джон Бойега исполнят главные роли в детективном триллере, посвященном Большим Призам

Картина под названием The Formula посвящена американскому гонщику Ф1, который связался с мафией и теперь вынужден работать водителем преступной группировки, чтобы спасти свою семью. 

Автором сценария, режиссером и продюсером проекта выступил Герард Макмюррей, известный по работе над драмой «Горящие пески» (2017) и фильмом ужасов «Судная ночь. Начало» (2019).

Недавно он основал собственную компанию Buppie Productions, которая и будет работать над новой лентой. Обладатель двух премий «Оскар» Де Ниро также станет одним из продюсеров фильма.

О самой ленте пока известно очень мало. Поздно вечером в понедельник Макмюррей поделился информацией о ней в своем инстаграме.

«Я очень рад, что эта идея, сформировавшаяся в моей голове, наконец-то обрела жизнь в чем-то, для чего я пишу сценарий, выступаю режиссером и продюсером, – сообщил он. – Моя новая компания Buppie Productions объединила усилия с Tribeca Films и Netflix, чтобы уже скоро подарить вам крутой и оригинальный фильм под названием The Formula.

В нем снимутся два моих любимых актера, Джон Бойега и Роберт Де Ниро.

Это история молодого парня из Детройта, который стал международной гоночной звездой в мире Формулы 1, но находится под опекой наставника, прежде крепко связанного с мафией»

28-летний Бойега – британский актер нигерийского происхождения – более всего известен по роли Финна в фильмах цикла «Звездные войны», также он снимался в «Тихоокеанском рубеже 2»

В последний раз Голливуд обращался к теме Формулы 1 еще в 70-е годы – в картине «Жизнь взаймы» с Аль Пачино в главной роли используются реальные кадры сезона-76.

Читайте также:

Галерея: Шварцман на тестах Ferrari

Предыдущая новость

Галерея: Шварцман на тестах Ferrari
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Адам Купер

Самое читаемое Сегодня

Шварцман впечатлил Ferrari на тестах во Фьорано
Формула 1 Формула 1 / Новость

Шварцман впечатлил Ferrari на тестах во Фьорано

Самый обидный рекорд. Почему Лука Бадоер не стал звездой Ф1
Формула 1 Формула 1 / Комментарий

Самый обидный рекорд. Почему Лука Бадоер не стал звездой Ф1

Де Ниро сыграет в новом фильме Netflix о Формуле 1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Де Ниро сыграет в новом фильме Netflix о Формуле 1

Марко: Ferrari за зиму прибавила 50 л.с. мощности
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко: Ferrari за зиму прибавила 50 л.с. мощности

Монтойя: Все трепетали перед Шумахером, но не я
Формула 1 Формула 1 / Новость

Монтойя: Все трепетали перед Шумахером, но не я

Галерея: Шварцман на тестах Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Галерея

Галерея: Шварцман на тестах Ferrari

Три ловушки, которые могут остановить Mercedes в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Три ловушки, которые могут остановить Mercedes в 2021 году

Анализ: чем Баттон сможет помочь Williams
Формула 1 Формула 1 / Комментарий

Анализ: чем Баттон сможет помочь Williams

Самое важное:

Де Ниро сыграет в новом фильме Netflix о Формуле 1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Де Ниро сыграет в новом фильме Netflix о Формуле 1

Галерея: Шварцман на тестах Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Галерея

Галерея: Шварцман на тестах Ferrari

Шварцман впечатлил Ferrari на тестах во Фьорано
Формула 1 Формула 1 / Новость

Шварцман впечатлил Ferrari на тестах во Фьорано

Самый обидный рекорд. Почему Лука Бадоер не стал звездой Ф1
Формула 1 Формула 1 / Комментарий

Самый обидный рекорд. Почему Лука Бадоер не стал звездой Ф1

Самое читаемое

1
Формула 1

Шварцман впечатлил Ferrari на тестах во Фьорано

2
Формула 1

Самый обидный рекорд. Почему Лука Бадоер не стал звездой Ф1

16ч
3
Формула 1

Де Ниро сыграет в новом фильме Netflix о Формуле 1

50мин
4
Формула 1

Анализ: чем Баттон сможет помочь Williams

19ч
5
Формула 1

Монтойя: Все трепетали перед Шумахером, но не я

17ч

Самое важное:

Де Ниро сыграет в новом фильме Netflix о Формуле 1

Де Ниро сыграет в новом фильме Netflix о Формуле 1

Формула 1
50мин
Галерея: Шварцман на тестах Ferrari

Галерея: Шварцман на тестах Ferrari

Формула 1
Шварцман впечатлил Ferrari на тестах во Фьорано

Шварцман впечатлил Ferrari на тестах во Фьорано

Формула 1
Самый обидный рекорд. Почему Лука Бадоер не стал звездой Ф1

Самый обидный рекорд. Почему Лука Бадоер не стал звездой Ф1

Формула 1
16ч
Монтойя: Все трепетали перед Шумахером, но не я

Монтойя: Все трепетали перед Шумахером, но не я

Формула 1
17ч

Последние видео

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.