Робби Уильямс приехал на Гран При Австралии Формулы 1. Всё зря: концерта не будет

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
12 мар.
-
15 мар.
Фотографии из паддока в процессе . . .
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
54 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
68 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
103 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
166 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
173 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
187 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
194 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
208 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
222 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
229 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
243 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
257 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Австралии / Новость

Робби Уильямс приехал на Гран При Австралии Формулы 1. Всё зря: концерта не будет

Поделились
Комментарии
Робби Уильямс приехал на Гран При Австралии Формулы 1. Всё зря: концерта не будет
Автор:
, Редактор
13 мар. 2020 г., 06:45

Британский исполнитель должен был спеть вечером в субботу на трассе в Альберт-Парке. Певец успел познакомиться с гонщиком Renault Даниэлем Риккардо, а затем узнал об отмене концерта

Организаторы Гран При Австралии не ограничились отменой всех гонок в связи с угрозой коронавируса. Вскоре после официального объявления об отмене Гран При появилось сообщение о том, что запланированный на вечер субботы концерт Робби Уильямса также не состоится.

Робби Уильямс приехал в Австралию и даже успел посетить паддок. Он привлек к себе внимание новой прической, а также разговором с Даниэлем Риккардо. С гонщиком певец поздоровался не традиционным рукопожатием, а касанием локтей: это снижает риск заражения вирусом.

Фотогалерея: новый имидж Робби Уильямса

Слайдер
Список

Робби Уильямс

Робби Уильямс
1/5

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Робби Уильямс

Робби Уильямс
2/5

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Робби Уильямс

Робби Уильямс
3/5

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Робби Уильямс

Робби Уильямс
4/5

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Робби Уильямс

Робби Уильямс
5/5

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Уильямс стал последним, но не первым артистом, чье выступление было отменено. За несколько дней до Гран При Майли Сайрус, которая также должна была дать концерт, объявила, что в Австралию не приедет.

Читайте также:

Следующая новость
Организаторы Гран При Австралии пообещали вернуть деньги за билеты

Предыдущая новость

Организаторы Гран При Австралии пообещали вернуть деньги за билеты

Следующая новость

У Формулы 1 будет много отложенных гонок. Так пообещал Росс Браун

У Формулы 1 будет много отложенных гонок. Так пообещал Росс Браун
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии
Автор Сергей Иванов

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Фотографии из паддока Проходит прямо сейчас
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Фотографии из паддока
пт 13 мар.
пт 13 мар.
Вторая тренировка
пт 13 мар.
пт 13 мар.
Третья тренировка
пт 13 мар.
сб 14 мар.
Квалификация
пт 13 мар.
сб 14 мар.
Гонка
пт 13 мар.
вс 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

У Формулы 1 будет много отложенных гонок. Так пообещал Росс Браун

17мин
2
Формула 1

Хельмут Марко: Сезон стартует в Баку

3
Формула 1

Все решил звонок Вольфу? Как команды голосовали за отмену Гран При Австралии

4
Формула 1

Три команды Ф1 утром не приехали в паддок

5
Формула 1

Первая гонка нового сезона Формулы 1 официально отменена

Последние видео

Нелегальные тормоза Mercedes в картинках. Что именно запретили чемпионской команде Формулы 1 01:09
Формула 1

Нелегальные тормоза Mercedes в картинках. Что именно запретили чемпионской команде Формулы 1

Формула 1 представила нового спонсора. Выглядит мощно 01:34
Формула 1

Формула 1 представила нового спонсора. Выглядит мощно

«Зандфорт», вид сверху. Посмотрите, как Ферстаппен проехал полный круг по новой трассе Ф1 01:10
Формула 1

«Зандфорт», вид сверху. Посмотрите, как Ферстаппен проехал полный круг по новой трассе Ф1

Макс Ферстаппен проехал круг по «Зандфорту»: видео 01:31
Формула 1

Макс Ферстаппен проехал круг по «Зандфорту»: видео

Трасса Формулы 1 в Ханое: вид сверху 00:45
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: вид сверху

Самое важное:

У Формулы 1 будет много отложенных гонок. Так пообещал Росс Браун
F1

У Формулы 1 будет много отложенных гонок. Так пообещал Росс Браун

Робби Уильямс приехал на Гран При Австралии Формулы 1. Всё зря: концерта не будет
F1

Робби Уильямс приехал на Гран При Австралии Формулы 1. Всё зря: концерта не будет

Организаторы Гран При Австралии пообещали вернуть деньги за билеты
F1

Организаторы Гран При Австралии пообещали вернуть деньги за билеты

Все решил звонок Вольфу? Как команды голосовали за отмену Гран При Австралии
F1

Все решил звонок Вольфу? Как команды голосовали за отмену Гран При Австралии

Команду McLaren на две недели поместили на карантин
F1

Команду McLaren на две недели поместили на карантин

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
19 мар. - 22 мар.
Билеты
2 апр. - 5 апр.
Билеты
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
4 июн. - 7 июн.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.