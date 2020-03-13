Робби Уильямс приехал на Гран При Австралии Формулы 1. Всё зря: концерта не будет
Британский исполнитель должен был спеть вечером в субботу на трассе в Альберт-Парке. Певец успел познакомиться с гонщиком Renault Даниэлем Риккардо, а затем узнал об отмене концерта
Организаторы Гран При Австралии не ограничились отменой всех гонок в связи с угрозой коронавируса. Вскоре после официального объявления об отмене Гран При появилось сообщение о том, что запланированный на вечер субботы концерт Робби Уильямса также не состоится.
Робби Уильямс приехал в Австралию и даже успел посетить паддок. Он привлек к себе внимание новой прической, а также разговором с Даниэлем Риккардо. С гонщиком певец поздоровался не традиционным рукопожатием, а касанием локтей: это снижает риск заражения вирусом.
Фотогалерея: новый имидж Робби Уильямса
Робби Уильямс
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Робби Уильямс
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Робби Уильямс
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Робби Уильямс
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Робби Уильямс
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Уильямс стал последним, но не первым артистом, чье выступление было отменено. За несколько дней до Гран При Майли Сайрус, которая также должна была дать концерт, объявила, что в Австралию не приедет.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Автор
|Сергей Иванов
Робби Уильямс приехал на Гран При Австралии Формулы 1. Всё зря: концерта не будет
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