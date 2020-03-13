Робби Уильямс приехал на Гран При Австралии Формулы 1. Всё зря: концерта не будет

Организаторы Гран При Австралии не ограничились отменой всех гонок в связи с угрозой коронавируса. Вскоре после официального объявления об отмене Гран При появилось сообщение о том, что запланированный на вечер субботы концерт Робби Уильямса также не состоится.

Робби Уильямс приехал в Австралию и даже успел посетить паддок. Он привлек к себе внимание новой прической, а также разговором с Даниэлем Риккардо. С гонщиком певец поздоровался не традиционным рукопожатием, а касанием локтей: это снижает риск заражения вирусом.

Фотогалерея: новый имидж Робби Уильямса

Слайдер Список Робби Уильямс 1 / 5 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Робби Уильямс 2 / 5 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Робби Уильямс 3 / 5 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Робби Уильямс 4 / 5 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Робби Уильямс 5 / 5 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Уильямс стал последним, но не первым артистом, чье выступление было отменено. За несколько дней до Гран При Майли Сайрус, которая также должна была дать концерт, объявила, что в Австралию не приедет.