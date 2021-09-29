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Формула 1 / Гран При России Аналитика

Технический анализ: Ferrari привезла в Сочи революционный мотор

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Перевод:
Иван Матушкин
, редактор

Новая силовая установка Скудерии пока не дала явной прибавки в мощности. Но дело совсем не в этом

Технический анализ: Ferrari привезла в Сочи революционный мотор

На Гран При России Ferrari представила свою новую силовую установку, которая пока существует в единственном экземпляре и досталась Шарлю Леклеру. Пока не ясно, насколько она мощнее предыдущей и как быстро благодаря ней поедут болиды Скудерии. Но уже понятно, что новай двигатель итальянцев получился революционным.

В Маранелло изначально подчеркивали, что в плане прибавки лошадиных сил не стоит ждать от новой установки чего-то невероятного. Гораздо важнее технический скачок, который совершила команда. Он позволит ей разрабатывать новое направление перед тем, как Формула 1 заморозит моторы на три года.

Шарль Леклер, Ferrari SF21

Шарль Леклер, Ferrari SF21

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Моторный департамент Ferrari вел работу сразу на двух фронтах. С одной стороны совместно с компанией AvL велась работа над 6-цилиндровым двигателем. С другой, шла разработка новой системы ERS, которую и начали использовать в Сочи. Сейчас мотористы уделяют гибридной составляющей чуть ли не больше внимания, чем старому-доброму ДВС. Напомним, что сравнительно недавно, на гонке в Спа, Honda использовала новый аккумулятор, который позволил электрической части двигателя компании выйти на один уровень с Mercedes. 

Скудерия, с одной стороны, вроде бы движется в этом направлении не так активно –  и в тоже время решилась на серьезный шаг: отказалась от традиционных литий-ионных батарей с жидким или гелевым электролитом в пользу твердотельного аккумулятора. Сделав это, по некоторым сведениям, первой из мотористов Ф1.

Детали старой батареи Honda на Red Bull RB16B Серхио Переса

Детали старой батареи Honda на Red Bull RB16B Серхио Переса

Фото: Giorgio Piola

Мы знаем, что литий-ионные батареи склонны перегреваться: они абсорбируют тепло во время зарядки и выделяют тепло при разрядке. Обычно при зарядке температура не должна превышать 45 градусов, а при разрядке - 60-70 градусов.

Неслучайно батарея болида охлаждается системой, защищающей от так называемого теплового разгона (который может привести к возгоранию и даже взрыву). Ведь электролит может вступать в реакцию с материалом ячейки, из-за чего происходит выделение газа. От этого повышается давление и выделяется еще больше тепла, что приводит к потере эффективности и повреждению батареи. В новой батарее контролировать эти негативные эффекты проще. А следовательно, из нее можно выжать больше производительности.

Благодаря этому батарею ERS можно сделать меньше, что при разработке машины в целом дает аэродинамическое преимущество. Но самое главное – при меньшем размере батарея может содержать больше энергии, то есть хранить больше киловатт. 

Вне Формулы 1 батареи с жидким электролитом вмещают примерно 250 кВт на 1 кг своего веса – а вместимость твердотельных доходит до 400 кВт на 1 кг. Разумно предположить, что в Ф1 значения еще выше.

А еще твердотельные батареи быстрее заряжаются. Благодаря этому мощность силовой установки на болиде Леклер в Сочи не так сильно скакала, позволяя более равномерно распределять электроэнергию по кругу.

Телеметрия: сравнение Леклера и Сайнса на Гран При России

Телеметрия: сравнение Леклера и Сайнса на Гран При России

Фото: Matteo Bobbi

До Сочи Ferrari использовала низковольтную батарею (около 400 вольт), а теперь перешла на высоковольтную (800 вольт), как у Mercedes и Honda. Это увеличение потребовало большой работы с изоляцией во избежание рассеивания заряда. Но оно дает весомое преимущество, так как снижает силу тока и позволяет использовать кабели и разъемы меньшего размера.

Вместе с уменьшением объема самой батареи, это позволяет сделать всю силовую гибридную часть мотора легче на 2 кг. Компактность силовой установки должна явно помочь в создании Ferrari 2022 года с граунд-эффектом. 

Так что, новая силовая установка была нужна совсем не для того, чтобы получить еще дюжину лошадиных сил и побороться с McLaren. Команде нужно было набраться опыта в работе с инновационной и пока незрелой технологией, выявить ее сильные и слабые стороны. С прицелом на следующий сезон.

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