Технический анализ: Ferrari привезла в Сочи революционный мотор

На Гран При России Ferrari представила свою новую силовую установку, которая пока существует в единственном экземпляре и досталась Шарлю Леклеру. Пока не ясно, насколько она мощнее предыдущей и как быстро благодаря ней поедут болиды Скудерии. Но уже понятно, что новай двигатель итальянцев получился революционным.

В Маранелло изначально подчеркивали, что в плане прибавки лошадиных сил не стоит ждать от новой установки чего-то невероятного. Гораздо важнее технический скачок, который совершила команда. Он позволит ей разрабатывать новое направление перед тем, как Формула 1 заморозит моторы на три года.

Шарль Леклер, Ferrari SF21 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Моторный департамент Ferrari вел работу сразу на двух фронтах. С одной стороны совместно с компанией AvL велась работа над 6-цилиндровым двигателем. С другой, шла разработка новой системы ERS, которую и начали использовать в Сочи. Сейчас мотористы уделяют гибридной составляющей чуть ли не больше внимания, чем старому-доброму ДВС. Напомним, что сравнительно недавно, на гонке в Спа, Honda использовала новый аккумулятор, который позволил электрической части двигателя компании выйти на один уровень с Mercedes.

Скудерия, с одной стороны, вроде бы движется в этом направлении не так активно – и в тоже время решилась на серьезный шаг: отказалась от традиционных литий-ионных батарей с жидким или гелевым электролитом в пользу твердотельного аккумулятора. Сделав это, по некоторым сведениям, первой из мотористов Ф1.

Детали старой батареи Honda на Red Bull RB16B Серхио Переса Фото: Giorgio Piola

Мы знаем, что литий-ионные батареи склонны перегреваться: они абсорбируют тепло во время зарядки и выделяют тепло при разрядке. Обычно при зарядке температура не должна превышать 45 градусов, а при разрядке - 60-70 градусов.

Неслучайно батарея болида охлаждается системой, защищающей от так называемого теплового разгона (который может привести к возгоранию и даже взрыву). Ведь электролит может вступать в реакцию с материалом ячейки, из-за чего происходит выделение газа. От этого повышается давление и выделяется еще больше тепла, что приводит к потере эффективности и повреждению батареи. В новой батарее контролировать эти негативные эффекты проще. А следовательно, из нее можно выжать больше производительности.

Благодаря этому батарею ERS можно сделать меньше, что при разработке машины в целом дает аэродинамическое преимущество. Но самое главное – при меньшем размере батарея может содержать больше энергии, то есть хранить больше киловатт.

Вне Формулы 1 батареи с жидким электролитом вмещают примерно 250 кВт на 1 кг своего веса – а вместимость твердотельных доходит до 400 кВт на 1 кг. Разумно предположить, что в Ф1 значения еще выше.

А еще твердотельные батареи быстрее заряжаются. Благодаря этому мощность силовой установки на болиде Леклер в Сочи не так сильно скакала, позволяя более равномерно распределять электроэнергию по кругу.

Телеметрия: сравнение Леклера и Сайнса на Гран При России Фото: Matteo Bobbi

До Сочи Ferrari использовала низковольтную батарею (около 400 вольт), а теперь перешла на высоковольтную (800 вольт), как у Mercedes и Honda. Это увеличение потребовало большой работы с изоляцией во избежание рассеивания заряда. Но оно дает весомое преимущество, так как снижает силу тока и позволяет использовать кабели и разъемы меньшего размера.

Вместе с уменьшением объема самой батареи, это позволяет сделать всю силовую гибридную часть мотора легче на 2 кг. Компактность силовой установки должна явно помочь в создании Ferrari 2022 года с граунд-эффектом.

Так что, новая силовая установка была нужна совсем не для того, чтобы получить еще дюжину лошадиных сил и побороться с McLaren. Команде нужно было набраться опыта в работе с инновационной и пока незрелой технологией, выявить ее сильные и слабые стороны. С прицелом на следующий сезон.