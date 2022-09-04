«Рискнули, чтобы победить». Вольф объяснил тактику Хэмилтона

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Когда до финиша в Зандфорте оставалось чуть больше десятка кругов, Валттери Боттас остановил свою Alfa Romeo в конце стартовой прямой. Для очистки трассы судьи выпустили автомобиль безопасности – и почти все гонщики, включая лидировавшего Макса Ферстаппена, использовали этот момент для перехода на свежие шины Soft.

Одним из тех, кто остался на прежнем комплекте, оказался Льюис Хэмилтон. Это позволило британцу возглавить пелотон – но практически сразу после рестарта Макс опередил его.

Более того, на оставшихся кругах Хэмилтона оставили позади и Джордж Расселл с Шарлем Леклером, так что Льюис остался даже без призового шампанского.

Гонщик был буквально в ярости, позволив себе несколько непечатных реплик в радиоэфире. однако глава Mercedes Тото Вольф попросил его успокоиться, сказав, что после финиша все объяснит.

Еще до разговора с пилотом австриец стал гостем прямого эфира Sky Sports, где объяснил, что команда решила пойти на риск с тактикой.

«Для гонщика это момент, когда эмоции зашкаливают, – сказал Тото. – Ты ведешь спор за победу, но проигрываешь. Понятно, что тут сложно удержать себя в рамках.

Гонщик один в кокпите, он не видит всей картины происходящего. Мы [с инженерами] обсудили ситуацию – готовы ли мы рискнуть ради победы? И решили, что готовы.

Его шины проехали на тот момент всего пять кругов. Это был комплект Medium, на котором было возможно удержать позицию на трассе. В итоге эта идея не сработала, но лучше было рискнуть и постараться выиграть с Льюисом, чем доехать вторим и третьим».

По мнению Тото, сменить шины обоим пилотам было бы неверно, так как тогда они оказались бы позади Макса и уже не имели бы шансов выйти вперед: «У Red Bull была очень хорошая скорость на прямых. На одинаковых шинах [свежих Soft] у нас просто не было бы шанса на победу.

Конечно, в итоге мы остались со вторым и четвертым местами, это не особенно радует. Но наша машина была здесь быстра. Это самое важное, а в нашем нынешнем положении просто необходимо рисковать».

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