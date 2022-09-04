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«Рискнули, чтобы победить». Вольф объяснил тактику Хэмилтона

Гонщик остался очень недоволен решением Mercedes оставить ему в концовке голландской гонке старые шины. Но босс команды отметил, что так было надо

Гайдн Кобб
Автор:
, редактор Autosport.com
«Рискнули, чтобы победить». Вольф объяснил тактику Хэмилтона
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Еще до разговора с пилотом австриец стал гостем прямого эфира Sky Sports, где объяснил, что команда решила пойти на риск с тактикой.

«Для гонщика это момент, когда эмоции зашкаливают, – сказал Тото. – Ты ведешь спор за победу, но проигрываешь. Понятно, что тут сложно удержать себя в рамках. 

Гонщик один в кокпите, он не видит всей картины происходящего. Мы [с инженерами] обсудили ситуацию – готовы ли мы рискнуть ради победы? И решили, что готовы. 

Его шины проехали на тот момент всего пять кругов. Это был комплект Medium, на котором было возможно удержать позицию на трассе. В итоге эта идея не сработала, но лучше было рискнуть и постараться выиграть с Льюисом, чем доехать вторим и третьим».

По мнению Тото, сменить шины обоим пилотам было бы неверно, так как тогда они оказались бы позади Макса и уже не имели бы шансов выйти вперед: «У Red Bull была очень хорошая скорость на прямых. На одинаковых шинах [свежих Soft] у нас просто не было бы шанса на победу. 

Конечно, в итоге мы остались со вторым и четвертым местами, это не особенно радует. Но наша машина была здесь быстра. Это самое важное, а в нашем нынешнем положении просто необходимо рисковать».

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