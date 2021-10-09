После поулов в Монако и Баку Шарль Леклер не поднимался на стартовом поле выше четвертого места. В первую тройку он вернулся только осенью в Турции – правда, по скорости монегаск стал четвертым, а еще одну позицию отыграл благодаря штрафу Льюиса Хэмилтона.

Рассказывая, что позволило показать хороший результат, гонщик отметил помощь своего партнера по команде Карлоса Сайнса и рискованый выбор настроек.

«Я знал, что сессия будет для нас непростой, – рассказал Леклер в интервью Sky Sports. – Мы решили выбрать настройки с прицелом на гонку и развернули крылья на малый прижим.

Думаю, что в конечном счете этот выбор окажется верным, но сегодня он принес ощутимые сложности.

Хорошо еще, что во втором сегменте Карлос разогнал меня в слип-стриме, так как без этого мне было бы куда сложнее пробиться в финал из-за трафика в трех последних поворотах».

Шарль Леклер, Ferrari SF21, после разворота Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В итоге Леклер отстал всего на 0,267 секунды от Валттери Боттаса, который будет стартовать в гонке первым. Говоря о форме Ferrari в Стамбуле, гонщик отметил: «Честно говоря, я не вполне уверен. Похоже, здесь все машины из средней группы пелотона работают неплохо.

Мы близки к поулу, но и все остальные тоже. Приятно видеть такое.

В гонке я не хочу слишком рисковать в борьбе с парой лидеров. У нас нет борьбы с ними в чемпионате. Старты получаются у нас не лучшим образом, но я все равно не хочу чрезмерно рисковать».

В сезоне-2021 Шарль всего раз поднимался на подиум, финишировав вторым в Сильверстоуне.