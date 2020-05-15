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Формула 1 / ГП Великобритании / Новость

Риск потерять Формулу 1 сделал боссов «Сильверстоуна» гораздо сговорчивее

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Риск потерять Формулу 1 сделал боссов «Сильверстоуна» гораздо сговорчивее
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Стоило организаторам чемпионата мира намекнуть, что в Европе и без Сильверстоуна достаточно желающих принять Гран При, как британцы тотчас согласились на предложенные условия проведения двух летних этапов

На этой неделе стало известно, что представители «Сильверстоуна» ведут диалог с Liberty Media. Организаторы Гран При Великобритании запросили у Формулы 1 крупную сумму за возможность провести гонки. Устроители чемпионата, не готовые принять эти условия, намекнули на возможность переезда этапов в немецкий Хоккенхайм.

На следующий день после этого стало известно, что все противоречия улажены, и Формула 1 приедет в Сильверстоун. 26 июля и 2 августа там состоятся два Гран При без зрителей. Первоначально гонка должна была пройти 19 июля, но теперь этот уик-энд останется свободным.

Озвученные планы еще должны получить одобрение британского правительства, которое недавно установило двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну. Ожидается, что Австрия примет два уик-энда Формулы 1 5 и 12 июля. Из-за этого к календарю остаются вопросы, поскольку фактически до начала тренировок в Сильверстоуне пройдет меньше 14 дней.

Глава британского автодрома Стюарт Прингл сказал Motorsport.com: «Я рад подтвердить что Сильверстоун и Формула 1 достигли принципиального соглашения о проведении этим летом двух гонок за закрытыми дверями. Эти гонки еще потребуют одобрения правительства, так как нашей приоритетной задачей остаются общая безопасность и строгое выполнение противовирусных требований.

Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков за поддержку и заверить их, что мы нацелены всемерно помогать Ф1 в создании яркого шоу». 

Формула 1 со своей стороны никак не подтвердила достижение соглашения, заявив лишь, что работа над календарем продолжается. Ранее организаторы Гран При Бельгии заявили о получении одобрения руководства страны на проведение этапа в Спа 30 августа. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап ГП Великобритании
Местонахождение Сильверстоун
Автор Адам Купер

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