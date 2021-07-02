«Пойдем вперед, а не назад». Риккардо отказался паниковать

Июньский уик-энд Ф1 в Шпильберге начался для Даниэля Риккардо просто здорово – австралиец показал по итогам пятничных тренировок вторую скорость. Однако развитие событий оказалось далеко не столь позитивным: гонщик не попал в финал квалификации и финишировал в гонке за пределами десятки.

Спустя неделю Риккардо стал в пятницу только 15-м – отставание от лучшего времени составило 1,2 секунды.

«На самом деле, ощущения не такие и плохие, – признался он на медиа-сессии. – Мы немного отстаем, но нет ощущения, что с нашей машиной что-то не так. Думаю, можно добавить по чуть-чуть во многих компонентах. Я знаю, тут не так много поворотов, но мы теряем в каждом по половинке десятой.

Полагаю, нам не нужно изобретать колесо – достаточно будет вечерней работы с тонкими настройками. К тому же, я сам за прошедшую неделю смог разобраться с тем, чего мне не хватало в прошлый раз. Так что сегодня мы точно сделали хороший шаг вперед – нужен еще один завтра, и тогда у нас будет хороший темп».

Он добавил: «В прошлую пятницу мы смотрелись очень неплохо – и если сравнивать, можно подумать, что сейчас мы гораздо дальше. Но в тот раз суббота радикально все поменяла.

Сейчас у меня есть уверенность, что мы сможем продвинуться вперед, а не назад. Да, в протоколе мы не там, где рассчитывали быть, но паниковать никто не собирается. Думаю, до завтра мы найдем то, что нам нужно».

Другой пилот McLaren Ландо Норрис показал в первый день Гран При Австрии девятый результат, опередив напарника на две с небольшим десятых.

Дополнительная информация: Люк Смит