«Пойдем вперед, а не назад». Риккардо отказался паниковать
Став только 15-м по скорости в первый день Гран При Австрии, пилот McLaren, тем не менее, остался доволен
Июньский уик-энд Ф1 в Шпильберге начался для Даниэля Риккардо просто здорово – австралиец показал по итогам пятничных тренировок вторую скорость. Однако развитие событий оказалось далеко не столь позитивным: гонщик не попал в финал квалификации и финишировал в гонке за пределами десятки.
Спустя неделю Риккардо стал в пятницу только 15-м – отставание от лучшего времени составило 1,2 секунды.
«На самом деле, ощущения не такие и плохие, – признался он на медиа-сессии. – Мы немного отстаем, но нет ощущения, что с нашей машиной что-то не так. Думаю, можно добавить по чуть-чуть во многих компонентах. Я знаю, тут не так много поворотов, но мы теряем в каждом по половинке десятой.
Полагаю, нам не нужно изобретать колесо – достаточно будет вечерней работы с тонкими настройками. К тому же, я сам за прошедшую неделю смог разобраться с тем, чего мне не хватало в прошлый раз. Так что сегодня мы точно сделали хороший шаг вперед – нужен еще один завтра, и тогда у нас будет хороший темп».
Он добавил: «В прошлую пятницу мы смотрелись очень неплохо – и если сравнивать, можно подумать, что сейчас мы гораздо дальше. Но в тот раз суббота радикально все поменяла.
Сейчас у меня есть уверенность, что мы сможем продвинуться вперед, а не назад. Да, в протоколе мы не там, где рассчитывали быть, но паниковать никто не собирается. Думаю, до завтра мы найдем то, что нам нужно».
Другой пилот McLaren Ландо Норрис показал в первый день Гран При Австрии девятый результат, опередив напарника на две с небольшим десятых.
Читайте также:
Дополнительная информация: Люк Смит
Предыдущая новость
Ферстаппен объяснил результаты пятницы своими ошибками
Следующая новость
Мазепин: Мы с инженерами говорим на разных языках