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Формула 1 Новости

Риккардо звонил в Red Bull после ухода из Renault

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Дэн признал неправоту ухода из команды в разговоре с Хорнером

Риккардо звонил в Red Bull после ухода из Renault

Даниэль Риккардо провел в Red Bull пять сезонов и выиграл семь Гран При. В конце 2018 года он решил покинуть команду и перейти в Renault. Из новой команды австралиец решил уйти еще до начала сезона-2020, перейдя в McLaren в 2021 году.

Босс Red Bull Кристиан Хорнер рассказал, что созванивался с Даниэлем после его ухода из Renault.

«Когда он объявил об уходе из Renault, то позвонил мне во время карантина, – рассказал Риккардо в подкасте Beyond the Grid. – Помню он сказал мне: "Ты наверное думаешь, что ты же мне говорил! И да, ты мне действительно говорил". Но это было его решение, и в то время он считал его необходимым.

Он все еще большой друг нашей команды и отличный пилот. Жаль видеть у него нынешние проблемы, но я уверен, он их преодолеет».

При этом Хорнер не стал уверять, что Риккардо жалеет об уходе из Red Bull: «Об этом лучше спросить его самого».

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