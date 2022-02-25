Риккардо ждал превращения пелотона в Ф2 – и рад ошибиться

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Автомобили Формулы 1, построенные по новым техническим требованиям, порадовали Даниэля Риккардо своим разнообразием. Об этом пилот McLaren рассказал журналистам вечером в четверг – после того как провел за рулем болида MCL36 целый день.

«Мне нравится, как выглядят машины, – в частности рассказал австралиец. – Они все разные – а я, если честно, ждал чего-то в стиле Формулы 2. Когда машины похожи друг на друга и отличаются только расцветкой. Но на деле все не так – и внешне они очень впечатляют.

Что касается ощущений от машины, то с увеличением массы и уменьшением уровня прижимной силы я ждал худшего – ждал, что управлять машиной будет сложнее. На деле же сейчас автомобиль неплохо сбалансирован, и сцепление с трассой хорошее.

Определенно, в отдельных аспектах ты чувствуешь заметную разницу с прошлым годом. К примеру, в плане того, что ты видишь из машины – теперь ты видишь меньше. Болиды стали более плоскими, что ли – и передний обтекатель теперь находится выше [по отношению к глазам пилота]. И это сдвигает линию, за которой ты уже ничего не видишь. В целом мы стали видеть меньше. Со временем к этому привыкнем – но пока это отвлекает.

Разобраться, каков сейчас расклад сил, конечно, сложно. Мы находимся на верхних строчках протоколов – но не думаю, что Mercedes и Red Bull выложили на стол даже часть своих карт. Так что, пока особо не задумываюсь над этим. Как и о том, что Ferrari выглядит весьма сильно и стабильно показывает хорошие времена на круге».

По ходу двух первых дней тестов гонщики McLaren регулярно оказывались среди лидеров по времени круга: Ландо Норрис показал лучшее время в среду, а в четверг результат Даниэля Риккардо оказался 3-м.

Журналисты также поинтересовались у австралийца, насколько хорошо подходит новый болид манере езды Риккардо. Напомним, что в первом сезоне в составе McLaren пилот заметно уступил менее опытному напарнику (набрав 115 очков против 160-ти) – и в команде это связывали именно с особенностями того, как Даниэль пилотирует автомобиль.

«Еще слишком рано, чтобы об этом говорить, – ответил Риккардо на соответствующий вопрос. – Скажем так – в машине есть моменты, которые мне нравятся. А есть моменты… не хочу называть их слабыми сторонами, это прозвучало бы слишком резко. Есть моменты, над которыми еще надо поработать, чтобы улучшить ситуацию. Но в целом я ощущаю себя за рулем автомобиля хорошо – и думаю, что в целом наша команда находится в неплохой форме».