Главные события
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
21 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
59 дней
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
12 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
24 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Риккардо: Ждал от Renault спадов, но не таких

Поделились
Комментарии
Риккардо: Ждал от Renault спадов, но не таких
Автор:
, редактор
23 дек. 2019 г., 13:31

Новичок Renault признался, что иногда низкий темп машины его озадачивал.

Дебютный сезон Даниэля Риккардо в Renault принес ему 54 очка и девятое место в чемпионате, при том, что лишь восемь гонок из 21 австралиец завершил в первой десятке. Сам Риккардо признал, что не удивлен периодическими неудачами команды, но иногда ситуация оказывалась хуже, чем он ожидал.

«Я ожидал спадов, потому что они бывают у всех команд, – сказал Риккардо. – Но иногда мы были озадачены своими спадами. Они не должны были быть настолько глубокими.

Наша машина не могла входить в пятерку лучших на каждом этапе, но мы думали, что будем занимать хотя бы 14-е место или около того».

Риккардо также отметил важность баланса в поиске максимальной скорости машины.

«Самое важное – понять, где твой максимум, – сказал австралиец. – Очень легко попытаться выжать из машины лишнюю десятую, и в итоге еще десятую потерять. Надо стараться сохранять спокойствие.

Всегда хочется выжать максимум из машины, но надо понимать, что будет, если ты перестараешься. Например, если ты начнешь скользить, то больше потеряешь по времени и перегреешь шины. Ты всегда стараешься ехать как можно быстрее, но важно поймать свой темп».

Читайте также:

Следующая новость
Вассер о карьере Райкконена: Будет выступать, сколько захочет

Предыдущая новость

Вассер о карьере Райкконена: Будет выступать, сколько захочет
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

Формула 1 Следующая сессия

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

СМИ: Ferrari в три раза повысила Леклеру зарплату

2
Формула 1

Вассер о карьере Райкконена: Будет выступать, сколько захочет

3
Формула 1

Риккардо: Ждал от Renault спадов, но не таких

39мин
4
Формула 1

В чем разница между реальной машиной, симулятором и игрой? Отвечает Норрис

5
Формула 1

Ferrari продлила контракт с Леклером до конца 2024 года

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

Риккардо: Ждал от Renault спадов, но не таких
F1

Риккардо: Ждал от Renault спадов, но не таких

Вассер о карьере Райкконена: Будет выступать, сколько захочет
F1

Вассер о карьере Райкконена: Будет выступать, сколько захочет

Ferrari продлила контракт с Леклером до конца 2024 года
F1

Ferrari продлила контракт с Леклером до конца 2024 года

Эрикссон изменит свою роль в Alfa Romeo
F1

Эрикссон изменит свою роль в Alfa Romeo

Motorsport.com слушает вас: кто стал главным неудачником 2019 года?
F1

Motorsport.com слушает вас: кто стал главным неудачником 2019 года?

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.