Риккардо: Ждал от Renault спадов, но не таких

Дебютный сезон Даниэля Риккардо в Renault принес ему 54 очка и девятое место в чемпионате, при том, что лишь восемь гонок из 21 австралиец завершил в первой десятке. Сам Риккардо признал, что не удивлен периодическими неудачами команды, но иногда ситуация оказывалась хуже, чем он ожидал.

«Я ожидал спадов, потому что они бывают у всех команд, – сказал Риккардо. – Но иногда мы были озадачены своими спадами. Они не должны были быть настолько глубокими.

Наша машина не могла входить в пятерку лучших на каждом этапе, но мы думали, что будем занимать хотя бы 14-е место или около того».

Риккардо также отметил важность баланса в поиске максимальной скорости машины.

«Самое важное – понять, где твой максимум, – сказал австралиец. – Очень легко попытаться выжать из машины лишнюю десятую, и в итоге еще десятую потерять. Надо стараться сохранять спокойствие.

Всегда хочется выжать максимум из машины, но надо понимать, что будет, если ты перестараешься. Например, если ты начнешь скользить, то больше потеряешь по времени и перегреешь шины. Ты всегда стараешься ехать как можно быстрее, но важно поймать свой темп».