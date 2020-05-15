Риккардо заработает в McLaren $37,5 млн

Газета The Daily Mail узнала зарплату Даниэля Риккардо в McLaren. По сведениям британского издания, за два года в команде из Уокинга Риккардо заработает £31 млн, что эквивалентно $37,5 млн по текущему курсу. Это значит, что за год Даниэль будет получать почти по $19 млн. В составе Renault австралиец заработал $55 млн за два года.

Риккардо начнет выступать за McLaren в 2021 году. Даниэль заменит там Карлоса Сайнса, который уйдет в Ferrari. По данным испанской газеты AS, зарплата Сайнса в Скудерии составит €7-9 млн. Если эта информация верна, то Риккардо заработает в McLaren в два раза больше, чем Карлос в Ferrari.

Вплоть до 2018 года Риккардо выступал за Red Bull, где был напарником Макса Ферстаппена. Считается, что австрийская команда платит своим гонщикам маленькую базовую зарплату, что компенсируется крупными призовыми за подиумы и победы. В сезоне-2019 Даниэль перешел в Renault. Вскоре после этого бывший агент австралийца попытался взыскать с гонщика $12 млн через суд. В итоге стороны пришли к досудебному соглашению, детали которого неизвестны.