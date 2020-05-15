Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
75 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
103 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
145 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
159 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
166 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
180 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
194 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новости

Риккардо заработает в McLaren $37,5 млн

Поделились
Комментарии
Риккардо заработает в McLaren $37,5 млн
Автор:
, шеф-редактор
15 мая 2020 г., 18:09

Журналисты выяснили сумму двухлетнего контракта гонщика с британской командой

Газета The Daily Mail узнала зарплату Даниэля Риккардо в McLaren. По сведениям британского издания, за два года в команде из Уокинга Риккардо заработает £31 млн, что эквивалентно $37,5 млн по текущему курсу. Это значит, что за год Даниэль будет получать почти по $19 млн. В составе Renault австралиец заработал $55 млн за два года.

Риккардо начнет выступать за McLaren в 2021 году. Даниэль заменит там Карлоса Сайнса, который уйдет в Ferrari. По данным испанской газеты AS, зарплата Сайнса в Скудерии составит €7-9 млн. Если эта информация верна, то Риккардо заработает в McLaren в два раза больше, чем Карлос в Ferrari. 

Читайте также:

Вплоть до 2018 года Риккардо выступал за Red Bull, где был напарником Макса Ферстаппена. Считается, что австрийская команда платит своим гонщикам маленькую базовую зарплату, что компенсируется крупными призовыми за подиумы и победы. В сезоне-2019 Даниэль перешел в Renault. Вскоре после этого бывший агент австралийца попытался взыскать с гонщика $12 млн через суд. В итоге стороны пришли к досудебному соглашению, детали которого неизвестны.

Следующая новость
Риск потерять Формулу 1 сделал боссов «Сильверстоуна» гораздо сговорчивее

Предыдущая новость

Риск потерять Формулу 1 сделал боссов «Сильверстоуна» гораздо сговорчивее
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Команды McLaren В Магазин
Автор Антон Погорельский

Самое читаемое

1
Формула 1

Босс Ferrari объяснил, зачем поменял Феттеля на Сайнса

2
Формула 1

Сильверстоун доигрался. Формула 1 нашла замену для Гран При Великобритании

3
Road racing

В «Кто хочет стать миллионером?» задали вопрос о гонках. Можно было выиграть миллион

4
Формула 1

McLaren решила заложить базу и коллекцию гоночных машин Формулы 1

5
Формула 1

Как Сайнс едва не вылетел из Ф1, но стал пилотом Ferrari

Последние видео

Не та «Каталунья». Что если проехать трассу в Барселоне в альтернативном направлении? 01:38
Формула 1

Не та «Каталунья». Что если проехать трассу в Барселоне в альтернативном направлении?

Карантинный вариант. Как выглядит трасса в Венгрии в обратном направлении 01:35
Формула 1

Карантинный вариант. Как выглядит трасса в Венгрии в обратном направлении

Монреаль другими глазами. Что если проехать круг в Канаде задом наперед? 01:26
Формула 1

Монреаль другими глазами. Что если проехать круг в Канаде задом наперед?

Все машины Жиля Вильнёва в Формуле 1 01:45
Формула 1

Все машины Жиля Вильнёва в Формуле 1

Первые шаги звезд автоспорта – в документальном фильме «Герои» 03:18
Формула 1

Первые шаги звезд автоспорта – в документальном фильме «Герои»

Самое важное:

Риккардо заработает в McLaren $37,5 млн
F1

Риккардо заработает в McLaren $37,5 млн

Риск потерять Формулу 1 сделал боссов «Сильверстоуна» гораздо сговорчивее
F1

Риск потерять Формулу 1 сделал боссов «Сильверстоуна» гораздо сговорчивее

Видеобригада на удаленке. Формула 1 рассказала, как будет снимать Гран При
F1

Видеобригада на удаленке. Формула 1 рассказала, как будет снимать Гран При

Власти Бельгии разрешили провести Гран При в Спа с пустыми трибунами
F1

Власти Бельгии разрешили провести Гран При в Спа с пустыми трибунами

McLaren решила заложить базу и коллекцию гоночных машин Формулы 1
F1

McLaren решила заложить базу и коллекцию гоночных машин Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.