Риккардо запросил у McLaren 21 миллион долларов

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Источники издания Speedcafe.com в Формуле 1 сходятся во мнении, что сумма компенсации, которую Даниэль Риккардо запросил у McLaren за досрочное расторжение контракта составляет примерно 21 миллион долларов. Столько придется заплатить, если команда действительно хочет освободить место под другого гонщика.

Эта сумма может быть уменьшена в случае, если Риккардо найдет себе место в другой команде на следующий год. В таком случае он обязан будет вернуть McLaren полученную там свою годовую зарплату в размере, не превышающим эти самые 21 миллион.

Напомним, что это, возможно, не единственные расходы McLaren на гонщиков. Если верить слухам о том, что команда заключила контракт с Оскаром Пиастри, то она должна быть готова к тому, что придется компенсировать Alpine деньги на поддержку этого молодого пилота. В сумме расходы на то, чтобы заменить Рикккардо на Пиастри для McLaren могут составить около 30 миллионов долларов.