Риккардо заподозрили в романе с дочкой Бергера

По слухам, новой девушкой пилота McLaren Даниэля Риккардо стала Хейди Бергер, 24-летняя начинающая австрийская актриса, в мире автоспорта более всего известная как дочь Герхарда Бергера. Ее отец выступал в Формуле 1, одержал десять побед, а сейчас руководит чемпионатом DTM.

Сам Риккардо предпочитает скрывать подробности о своей личной жизни. Официально он не сообщал на этот счет ничего с 2016 года, когда он расстался со своей прежней девушкой. Однако слухи не раз приписывали ему краткосрочные романы с различными женщинами.

Информация по поводу Хейди Бергер и Риккардо появилась в одном из сообществ поклонников знаменитостей в соцсетях, ее тут же подхватили австралийские и европейске таблойды. В качестве доказательства были представлены фото пары во время отдыха в Австрии. Также сообщается, что именно с Хейди Бергер Риккардо отпраздновал свое 32-летие на яхте этим летом.