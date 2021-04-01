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Формула 1 / Новость

Риккардо заключил новое пари с боссом команды

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На этот раз Дэн может получить машину своего кумира

Риккардо заключил новое пари с боссом команды

Выступая за Renault Даниэль Риккардо заключил с главой команды Сирилем Абитбулем пари на то, что в случае попадания австралийца на подиум босс сделает себе татуировку, дизайн которой выберет пилот. Риккардо выиграл этот спор, дважды попав на подиум в прошлом году.

В сезоне-2021 Риккардо перешел в McLaren и рассказал, что босс команды Зак Браун заключать с ним подобную сделку отказался. Однако Браун тоже нашел способ мотивировать пилота. 

Глава McLaren имеет большую коллекцию исторических автомобилей, а Риккардо известен как фанат гонщика NASCAR Дэйла Эрнхардта-старшего. Браун подарил гонщику модель автомобиля Chevrolet Monte Carlo, на котором Эрнхардт выступал в 1984 году. А если Даниэль сможет попасть на подиум, Браун позволит ему проехаться на настоящем автомобиле Эрнхардта.

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Риккардо заключил новое пари с боссом команды
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо
Команды McLaren
Автор Филип Клеерен

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