Риккардо захотел поменяться шлемами с Феттелем

Даниэль Риккардо был напарником Себастьяна Феттеля в течение одного сезона, когда у немца закончилась серия из четырех чемпионских титулов подряд. Сам Риккардо известен коллекционированием шлемов других пилотов, и надеется успеть получить шлем Феттеля прежде, чем тот покинет Формулу 1.

«Я не менялся шлемами с Себастьяном, но хотел бы, ведь он был моим напарником, – сказал Риккардо. – Кажется, у меня еще есть время, так как он решил задержаться в Ф1, но если бы он уходил в этом году, мне бы стоило поторопиться. Надо попросить у него шлем».

Когда Льюис Хэмилтон повторил рекорд Михаэля Шумахера по победам в Ф1, сын Красного барона Мик подарил ему шлем своего отца. Риккардо назвал это одним из лучших подарков, что он видел в Ф1. Но и у самого Дэна есть памятные подарки.

«Когда я уходил из Toro Rosso, они подарили мне руль, что было очень мило, – рассказал австралиец. – А потом Red Bull подарила мне дерт-байк, и это тоже было здорово. Они испортили меня своими подарками.

А свою коллекцию шлемов я пополняю каждый год парой экземпляров. Мне нравится хранить собственные шлемы со своими дизайнами, но и меняться с другими пилотами тоже нравится. Для пилота такой обмен – самый большой знак уважения».