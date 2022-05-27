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Не самые сильные выступления Даниэля Риккардо – в шести прошедших Гран При он заработал 11 очков против 39 у другого пилота McLaren Ландо Норриса – привели к не самым приятным для австралийца комментариям со стороны босса команды Зака Брауна.

«Мы бы хотели видеть Даниэля гораздо ближе к Ландо, чтобы это была полноценная внутрикомандная борьба, – сказал американец в эфире Sky Sports. – Пока Даниэль не до конца нашел общий язык с машиной. Мы пробуем все возможное, чтобы помочь ему. Уик-энд [в Барселоне] вновь принес разочарование.

Не читая победы в Монце и еще нескольких гонок, он пока не дотягивает до наших ожиданий».

В таких словах многие увидели нежелание McLaren продолжать сотрудничество с пилотом, чей контракт действует до конца 2023 года.

Сам Даниэль признал, что согласен с критикой. «Она справедлива, – сказал он в Монако. – Но я не воспринимаю такие комментарии на личном уровне. У меня прекрасная, загорелая кожа – и, вдобавок, толстая. И никто не оценивает меня строже, чем я сам.

У меня нет никакого желания гоняться в районе десятого или 12-го места. В последнее время я понял это особенно четко, когда работал над собой и машиной. Мы занимаемся этим совместно с командой и очень стараемся. Они хотят улучшений, я тоже хочу, и эта работа продолжается».

В Барселоне Риккардо рассказал, что этим летом намерен начать переговоры о будущем. Обозреватели увидели в этом еще один сигнал того, что McLaren разорвет с ним контракт.

Но гонщик объяснил: «Да нет, мой контракт действует до конца 2023-го. Но из-за COVID все перепуталось, и я просто ошибся на год [говоря о планах начать переговоры]»

После испанского этапа Даниэль говорил, что его слабое выступление наверняка было вызвано какой-то проблемой с машиной. После анализа на базе выяснилось, что гонщик прав.

«Мы действительно отыскали неисправность, – заверил Даниэль. – Теперь она устранена и не помешает нам в этот уик-энд. Можно говорить, что мы возьмем новый старт».

Он не стал вдаваться в подробности, лишь добавив: «Это сочетание нескольких вещей, из-за которого все шло не совсем так, как мы рассчитывали. Но даже если не принимать это во внимание, мне пока сложно выжимать из машины 100%.

В каких-то гонках все неплохо, но работы еще очень много. Возможно, речь идет о половине секунды на круге, и я очень хочу добиться этого. Но пока эта работа еще далека от завершения».