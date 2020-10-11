Риккардо забыл о шуи из-за холодного шампанского

Даниэль Риккардо, финишировавший третьим на Гран При Айфеля, по традиции отметил свой успех с помощью «шуи» – ритуала, когда спортсмен пьет призовое шампанского из своей обуви. Но австралиец сделал это с небольшой задержкой – и не на подиуме, где это должно происходить, а своей комнате моторхоума Renault.

Во время церемонии награждения австралиец просто забыл о традиции – и понял свою ошибку, только когда ему напомнили о шуи во время традиционного интервью в паддоке.

«Дело было так. Как только объявили, что можно переходить к шампанскому, Ферстаппен сразу бросился поливать меня, – объяснил пилот. – А шампанское тут, кстати, хорошенько охладили. На моей памяти это в первый раз – обычно оно теплое. А может быть, оно было обычной температуры – а мне из-за холода на улице показалось, что оно ледяное. И мне так хотелось от этого холода куда-то убежать, что все остальное просто вылетело из головы».