Риккардо забыл о шуи из-за холодного шампанского
Австралиец вспомнил о своем фирменном ритуале только через четверть часа после церемонии награждения
Даниэль Риккардо, финишировавший третьим на Гран При Айфеля, по традиции отметил свой успех с помощью «шуи» – ритуала, когда спортсмен пьет призовое шампанского из своей обуви. Но австралиец сделал это с небольшой задержкой – и не на подиуме, где это должно происходить, а своей комнате моторхоума Renault.
Во время церемонии награждения австралиец просто забыл о традиции – и понял свою ошибку, только когда ему напомнили о шуи во время традиционного интервью в паддоке.
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«Дело было так. Как только объявили, что можно переходить к шампанскому, Ферстаппен сразу бросился поливать меня, – объяснил пилот. – А шампанское тут, кстати, хорошенько охладили. На моей памяти это в первый раз – обычно оно теплое. А может быть, оно было обычной температуры – а мне из-за холода на улице показалось, что оно ледяное. И мне так хотелось от этого холода куда-то убежать, что все остальное просто вылетело из головы».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Айфеля
|Пилоты
|Даниэль Риккардо
|Автор
|Сергей Иванов