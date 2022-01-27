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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Риккардо: Я знал, что быстр, но не понимал почему

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Гонщик McLaren признал, что столкнулся с проблемами в 2021 году и заявил, что благодаря этому понял свои сильные и слабые стороны

Риккардо: Я знал, что быстр, но не понимал почему
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Даниэль Риккардо перешел в McLaren в сезоне 2021 года и впервые за долгое время оказался вторым номером в команде, уступив в скорости молодому Ландо Норрису.

При этом австралиец не устает повторять, что все еще надеется переломить ситуацию и либо адаптироваться к незнакомой технике, либо получить преимущество в результате смены регламента в 2022 году.

В свежем интервью немецкому изданию Auto Motor und Sport Риккардо рассказал, в чем именно заключаются его сложности.

«Как выяснилось, болид McLaren не позволял мне применять ту технику пилотирования, к которой я привык, – заявил Риккардо. – На нем не получается проходить повороты так, как я люблю и умею делать.

На самом деле до 2021 года я просто не понимал своих сильных сторон. Я знал, что я быстрый пилот, но не знал почему. Где мне удается быть быстрее других. И все эти проблемы показали мне, в чем была моя сила. Не ожидал, что пойму это именно в столь неудачный год.

Надеюсь, болид 2022 года подойдет мне больше. Но я пока точно не могу этого знать. Говорят, что разрывы в скорости между машинами разных команд сократятся. Я буду рад этому, так как мне нравится борьба колесо в колесо».

Риккардо также спросили о том, что он думает о продолжении карьеры с McLaren после Ф1, например в IndyCar или гонках на выносливость.

«Честно сказать, я пока об этом не думал. Но вы правы, McLaren может поспособствовать продолжению моей карьеры после Формулы 1, стать, например, пилотом-испытателем гражданских спортивных машин. Но пока я думаю только о Формуле 1», – сказал австралиец.

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