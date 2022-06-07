Риккардо: Я разучился водить? Да нет же!

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На старте своей карьеры Даниэль Риккардо выглядел одним из сильнейших пилотов Формулы 1. Оказавшись в Red Bull в 2014 году он в первый же сезон заработал больше очков, чем его напарник, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

Там же Риккардо пусть и с трудом, но превзошел по очкам Макса Ферстаппена. И после того, как команда (по версии Риккардо) все равно сделала ставку на Ферстаппена, он ушел в Renault со значительным повышением зарплаты, где быстро превзошел считавшегося талантливым Нико Хюлькенберга.

Растеряв веру в Renault, Риккардо с 2020 года перешел в McLaren и впервые за свою карьеру в Формуле 1 оказался явным вторым номером, уступая молодому напарнику Ландо Норрису. Контракт с Риккардо заканчивается в конце следующего года, однако в Формуле 1 все больше разговоров о том, что австралиец уйдет дальше.

В свежем интервью изданию Crash.net Риккардо не стал говорить о возможности досрочного ухода, но все же попробовал ответить недоброжелателям.

«Все это суета, – заявил Риккардо. – Иногда я действительно немного теряю уверенность, но проходит время, и я нахожу мотивацию. Сейчас именно такое время. Вспомните, год назад тоже говорили, что я сдулся. В апреле и мае 2021 года уже выходили статьи с такой аналитикой, что мол мне пора уходить. И это всего спустя полгода с тех пор, как те же люди называли меня одним из самых талантливых пилотов в Формуле 1.

Вы действительно думаете, что я за полгода разучился водить? Что растерял свой гоночный уровень? Нет конечно, я был уверен, что это временные трудности.

К сожалению, всегда найдутся такие критики. И мне ничего не остается, как садиться за руль и доказывать им, что они не правы. Так я выиграл в Монце. Вы скажете, что это удалось мне с McLaren всего один раз? Но послушайте, это Формула 1, тут не бывает случайных побед».

У Риккардо спросили, является ли этот сезон самым важным для его карьеры.

«Думаю, самым важным для меня годом был 2013-й, – ответил австралиец. – Я выступал за Toro Rosso и знал, что Марк Уэббер уходит из Red Bull. Для меня это был шанс попасть в топ-команду. Нынешний год тоже сложный, но не настолько.

Я всегда хотел быть чемпионом. Но нет никаких гарантий, что, скажем, после 15 лет выступления в Формуле 1 я покину чемпионат, так и не выиграв титул. Расстроюсь ли я? Нет, потому, что само участие было мне в удовольствие. Я посмотрел мир, я занимался любимой работой. Просто выступать в Формуле 1 уже круто. Но стать чемпионом, конечно, еще круче».