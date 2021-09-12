Риккардо: Я просто дурака валял весь год!

На Гран При Италии Даниэль Риккардо одержал первую победу с 2018 года. Пилот McLaren сумел вырваться в лидеры на старте и затем удержал его до финиша.

«Хочется выругаться, – сказал Риккардо после финиша. – Вчера все хорошо получилось, но сегодня я знал, что даже если выйти вперед на старте, будет тяжело продержаться всю гонку. Однако, я твердо держался на первом отрезке.

Не думаю, что у нас была какая-то мега скорость. Но ее хватало, чтобы удержать Макса позади. А потом сейфти-кар, одно, другое... Никто из нас такого не ждал, но я чувствовал в пятницу, что что-то хорошее случится».

Риккардо проблемно начал свой дебютный сезон в McLaren и до летней паузы выше пятого места не поднимался. Объясняя изменений своей формы, австралиец решил отшутиться:

«Да я просто дурака валял весь год! Мне пошел на пользу августовский перерыв, на трех последних этапах я чувствовал себя лучше».