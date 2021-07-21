Риккардо: Я прошел точку разочарования

Даниэль Риккардо столкнулся с большими проблемами после перехода в McLaren в этом году. За первые десять Гран При он ни разу не попал в первую пятерку и более, чем в два раза отставал по очкам от своего напарника Ландо Норриса.

В Сильверстоуне австралиец сумел стать пятым и признался, что постепенно начал преодолевать свой кризис.

«Временами это все еще меня расстраивает, но точку разочарования я уже прошел, – сказал Риккардо. – Сейчас это просто такая реальность, в которой мне надо стать с машиной одним целым. Ничего нового, я знаю, что это будет длительный процесс.

Я не паниковал с самого начала. Знал, что теряю скорость, и пытался понять, где ее теряю, и что поможет мне найти недостающие три-четыре десятых».

Риккардо также отметил, что у него больше проблем с гоночным темпом, чем с квалификационным:

«Конечно, я доволен первым за год попаданием в топ-5. А Ландо сделал это в очередной раз и мы принесли хорошие очки команде. Теперь мне не достает просто общего темпа. Это странно, ведь по логике я должен проигрывать на одном круге, когда ты доводишь машину до предела. А в гонке, когда все устаканивается, темп должен быть получше. Но в этот раз все было наоборот.

Я проигрываю больше в гонке, когда в машине больше топлива и ее болтает из стороны в сторону. Думаю, просто надо прочувствовать машину, чтобы постоянно доводить ее до предела».