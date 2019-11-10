Риккардо: Я не собираюсь сластить пилюлю Боттасу

Оказавшись за рулем болида команды Mercedes, Даниэль Риккардо добился бы большего, чем нынешний второй пилот немецкого коллектива Валттери Боттас. Об этом сам австралиец заявил в интервью британскому телеканалу Sky Sports.

«Если вы спросите меня прямо, я не стану сластить ему пилюлю: я скажу, что да – я выступал бы лучше, – в частности сказал пилот Renault. – Не подумайте, что я имею что-то против Валттери или любого другого пилота, который оказался бы за рулем Mercedes и не смог бы победить. Просто я уверен в себе, уверен в своих возможностях».

Ранее Риккардо рассказал прессе, что до подписания контракта с Renault сообщал представителям Mercedes о своей заинтересованности в сотрудничестве с немецкой командой.