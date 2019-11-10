Риккардо: Я не собираюсь сластить пилюлю Боттасу
Австралийский гонщик сравнил себя с вице-чемпионом этого сезона – и сравнение оказалось не в пользу пилота команды Mercedes.
Оказавшись за рулем болида команды Mercedes, Даниэль Риккардо добился бы большего, чем нынешний второй пилот немецкого коллектива Валттери Боттас. Об этом сам австралиец заявил в интервью британскому телеканалу Sky Sports.
«Если вы спросите меня прямо, я не стану сластить ему пилюлю: я скажу, что да – я выступал бы лучше, – в частности сказал пилот Renault. – Не подумайте, что я имею что-то против Валттери или любого другого пилота, который оказался бы за рулем Mercedes и не смог бы победить. Просто я уверен в себе, уверен в своих возможностях».
Ранее Риккардо рассказал прессе, что до подписания контракта с Renault сообщал представителям Mercedes о своей заинтересованности в сотрудничестве с немецкой командой.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов
Риккардо: Я не собираюсь сластить пилюлю Боттасу
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