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Формула 1 / Гран При Италии Новости

Риккардо: Я бы выиграл и без аварии Макса и Льюиса

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По словам австралийца из McLaren, в Монце он сумел бы переиграть двух лидеров нынешней Формулы 1

Риккардо: Я бы выиграл и без аварии Макса и Льюиса

Победа Даниэля Риккардо стала для его команды первой за девять лет – ключом к успеху австралийца послужило отличное выступление в субботнем спринте, позволившее занять второе место на решетке, а также безупречный старт, после которого Даниэль возглавил пелотон в воскресенье.

После этого он оставался впереди соперников, а более ранний пит-стоп позволил австралийцу сохранять инициативу.

В этот момент за его спиной столкнулись Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон, после чего Риккардо спокойно довел гонку до своей первой победы в составе McLaren. Его партнер по команде Ландо Норрис занимал второе место, но с мостика гонщикам скомандовали сохранять позиции.

Говоря о том, каким мог бы получиться сценарий без аварии Макса и Льюиса, Риккардо выразил уверенность, что все равно остался бы первым.

«На отдельных кругах он [Ферстаппен] подбирался чуть ближе, но по-настоящему защищаться мне не пришлось ни разу, – объяснил Даниэль. – Он был рядом, но я знал, что если сам не наделаю ошибок, то обогнать ему будет сложно, если только он не решился на что-то немного безумное.

Думаю, я чувствовал себя менее уверенно под конец первого отрезка, когда шины стали сдавать. Но мне казалось, что у остальных должно происходить то же самое. 

Я поехал в боксы, вскоре это же сделали и другие. Значит, сложности к тому моменту начались уже у всех. А когда я вернулся на трассу лидером, то подумал: "Ага, дело сделано". Только какое-то невезение могло лишить меня победы.

Это как раз та последняя капля уверенности, которая очень важна в таких ситуациях. Ты понимаешь, что кто-то другой должен очень сильно постараться, чтобы отобрать у тебя победу в такой день».

Он добавил: «Думаю, эта трасса здорово подходит McLaren. Так уже было в прошлом году. Я тогда не выступал за команду, но знаю об этом.

Потому еще до начала уик-энда у нас была определенная уверенность. К тому же, я всегда любил эту трассу и умел подбирать к ней подход. С учетом прогресса нашей машины это делало ситуацию еще лучше.

Знаете, в пятницу я остановился так близко от первой тройки (в 0,029 секунды – прим.ред.), что очень разозлился. Мой круг вышел хорошим, но часть тебя всегда говорит, что можно было проехать лучше.

Порой ты просто гасишь эту злость. Но в этот раз я использовал ее себе во благо и смог получить преимущество на оставшуюся часть уик-энда».

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