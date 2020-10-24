Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
6 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
33 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
40 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
47 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

Риккардо вылетел с трассы из-за ветра

Поделились
Комментарии
Риккардо вылетел с трассы из-за ветра
Автор:
, Главный редактор

На квалификации австралийцу пришлось обходить медленно едущие машины в наиболее неудачный момент

После аварии во втором сегменте квалификации у Даниэля Риккардо по-прежнему были реальные шансы принять участие и в третьем сегменте – и в результате механикам Renault не хватило буквально минуты, чтобы выпустить австралийца на трассу. Об этом пилот рассказал журналистам в паддоке Гран При Португалии по завершении квалификации.

«Мы были очень близки к тому, чтобы не пропустить третий сегмент целиком, – заявил Риккардо. – Если бы начало сегмента отложили бы буквально на минуту, мы успели бы. Жаль, конечно. Я сидел в машине и в зеркалах видел, как активно парни работают, чтобы я смог выехать на трассу. Получается, я их подвел – что ж, завтра будем отыгрываться». После пропуска третьего сегмента австралиец начнет гонку с 10-й позиции.

Читайте также:

Риккардо также рассказал о причинах вылета с трассы в 11-м повороте – инцидент произошел в самом конце второго сегмента: «Все дело в чувствительности наших машин. Мне в тот момент приходилось обходить медленно едущие машины – но они находились вне идеальной траектории и не мешали. Однако в этой точке трассы надо одновременно тормозить и поворачивать – и в этот момент машина особенно чувствительна к порывам метра. Когда я вылетел, поначалу показалось, что смогу быстро вернуться на трассу – но машина все не останавливалась и не останавливалась и в итоге ударилась в отбойник, из-за чего было повреждено заднее крыло».

 

Австралиец рассчитывает, что в воскресенье пилоты Renault будут чувствовать себя ощутимо увереннее, чем в субботу: «На одном быстром круге мы весь уик-энд не особо хороши. Думаю, дело в скользком асфальте – в том, что на нем особо проявляется отставание по прижимной силе. А эффективность пакетов с высоким уровнем прижима у многих выше, чем у нас. И благодаря этому на одном быстром круге мы отстаем. Но когда мы находим свой ритм, ситуация становится лучше. Думаю, и завтра, когда мы выведем шины в идеальный рабочий диапазон и прочувствуем их и трассу, сможем бороться с соперниками».

Читайте также:

Почему Mercedes выбрали шины Medium? Вот что говорят Хэмилтон и Боттас

Предыдущая новость

Почему Mercedes выбрали шины Medium? Вот что говорят Хэмилтон и Боттас

Следующая новость

Ни комфорта, ни уверенности, ни ритма. Квят остался недоволен квалификацией

Ни комфорта, ни уверенности, ни ритма. Квят остался недоволен квалификацией
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Сессия Квалификация
Пилоты Даниэль Риккардо
Команды Renault F1 Team
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Квят и Феттель снова в лузерах. Герои и неудачники квалификации в Португалии
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Квят и Феттель снова в лузерах. Герои и неудачники квалификации в Португалии

Ни комфорта, ни уверенности, ни ритма. Квят остался недоволен квалификацией
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ни комфорта, ни уверенности, ни ритма. Квят остался недоволен квалификацией

Почему Mercedes выбрали шины Medium? Вот что говорят Хэмилтон и Боттас
Формула 1 Формула 1 / Новость

Почему Mercedes выбрали шины Medium? Вот что говорят Хэмилтон и Боттас

Вольф: Мы бессильны помочь Расселлу
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: Мы бессильны помочь Расселлу

Хорнер исключил переход Квята и Гасли в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер исключил переход Квята и Гасли в Red Bull

Гран При Португалии: стартовая решетка
Формула 1 Формула 1 / Результаты

Гран При Португалии: стартовая решетка

Феттель объяснил выбор шин Medium после провала в квалификации
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель объяснил выбор шин Medium после провала в квалификации

Квят не смог показать хорошее время из-за хаоса на трассе
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят не смог показать хорошее время из-за хаоса на трассе

Самое важное:

Квят и Феттель снова в лузерах. Герои и неудачники квалификации в Португалии
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Квят и Феттель снова в лузерах. Герои и неудачники квалификации в Португалии

Ни комфорта, ни уверенности, ни ритма. Квят остался недоволен квалификацией
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ни комфорта, ни уверенности, ни ритма. Квят остался недоволен квалификацией

Риккардо вылетел с трассы из-за ветра
Формула 1 Формула 1 / Новость

Риккардо вылетел с трассы из-за ветра

Почему Mercedes выбрали шины Medium? Вот что говорят Хэмилтон и Боттас
Формула 1 Формула 1 / Новость

Почему Mercedes выбрали шины Medium? Вот что говорят Хэмилтон и Боттас

Самое читаемое

1
Формула 1

Квят и Феттель снова в лузерах. Герои и неудачники квалификации в Португалии

2
Формула 1

Ни комфорта, ни уверенности, ни ритма. Квят остался недоволен квалификацией

3
Формула 1

Почему Mercedes выбрали шины Medium? Вот что говорят Хэмилтон и Боттас

4
Формула 1

Вольф: Мы бессильны помочь Расселлу

5
Формула 1

Хорнер исключил переход Квята и Гасли в Red Bull

Самое важное:

Квят и Феттель снова в лузерах. Герои и неудачники квалификации в Португалии
Формула 1

Квят и Феттель снова в лузерах. Герои и неудачники квалификации в Португалии

Ни комфорта, ни уверенности, ни ритма. Квят остался недоволен квалификацией
Формула 1

Ни комфорта, ни уверенности, ни ритма. Квят остался недоволен квалификацией

Риккардо вылетел с трассы из-за ветра
Формула 1

Риккардо вылетел с трассы из-за ветра

Почему Mercedes выбрали шины Medium? Вот что говорят Хэмилтон и Боттас
Формула 1

Почему Mercedes выбрали шины Medium? Вот что говорят Хэмилтон и Боттас

Феттель объяснил выбор шин Medium после провала в квалификации
Формула 1

Феттель объяснил выбор шин Medium после провала в квалификации

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.