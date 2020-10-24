После аварии во втором сегменте квалификации у Даниэля Риккардо по-прежнему были реальные шансы принять участие и в третьем сегменте – и в результате механикам Renault не хватило буквально минуты, чтобы выпустить австралийца на трассу. Об этом пилот рассказал журналистам в паддоке Гран При Португалии по завершении квалификации.

«Мы были очень близки к тому, чтобы не пропустить третий сегмент целиком, – заявил Риккардо. – Если бы начало сегмента отложили бы буквально на минуту, мы успели бы. Жаль, конечно. Я сидел в машине и в зеркалах видел, как активно парни работают, чтобы я смог выехать на трассу. Получается, я их подвел – что ж, завтра будем отыгрываться». После пропуска третьего сегмента австралиец начнет гонку с 10-й позиции.

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Риккардо также рассказал о причинах вылета с трассы в 11-м повороте – инцидент произошел в самом конце второго сегмента: «Все дело в чувствительности наших машин. Мне в тот момент приходилось обходить медленно едущие машины – но они находились вне идеальной траектории и не мешали. Однако в этой точке трассы надо одновременно тормозить и поворачивать – и в этот момент машина особенно чувствительна к порывам метра. Когда я вылетел, поначалу показалось, что смогу быстро вернуться на трассу – но машина все не останавливалась и не останавливалась и в итоге ударилась в отбойник, из-за чего было повреждено заднее крыло».

Австралиец рассчитывает, что в воскресенье пилоты Renault будут чувствовать себя ощутимо увереннее, чем в субботу: «На одном быстром круге мы весь уик-энд не особо хороши. Думаю, дело в скользком асфальте – в том, что на нем особо проявляется отставание по прижимной силе. А эффективность пакетов с высоким уровнем прижима у многих выше, чем у нас. И благодаря этому на одном быстром круге мы отстаем. Но когда мы находим свой ритм, ситуация становится лучше. Думаю, и завтра, когда мы выведем шины в идеальный рабочий диапазон и прочувствуем их и трассу, сможем бороться с соперниками».