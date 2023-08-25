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Риккардо выбыл из строя с переломом запястья. В Зандфорте его заменит Лоусон

Авария во второй тренировке привела для австралийца к неприятным последствиям – он точно не вернется за руль по ходу этого уик-энда

Филип Клерен
Автор:
Соавтор:
Адам Купер
Даниэль Риккардо, AlphaTauri, после аварии

Гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко сообщил Motorsport.com, что Даниэль Риккардо получил перелом левого запястья в результате аварии в третьем повороте по ходу второй тренировки голландского Гран При. 

Гонщик не смог избежать удара об ограждение в профилированном третьем повороте после того, как несколькими секундами раньше в этом же месте разбил машину Оскар Пиастри из McLaren.

Риккардо, который в тот момент был на жестких шинах Hard, избрал экстремально высокую траекторию, чтобы оставить снизу место для соперников. Сразу после аварии он по радио  пожаловался команде на боль в руке, а после того, как выбрался из кокпита, держался за левое запястье. 

Пилота направили в медицинский центр трассы, а оттуда – в ближайшую больницу для дополнительных проверок. Рентгеновский анализ показал у 34-летнего австралийца перелом.

Обновление: AlphaTauri выпустила официальное сообщение о травме своего пилота. В нем говорится о повреждении одной из пястных костей левой кисти. 

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Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Гонщик не сможет выступить в Зандфорте и почти точно пропустит также Гран При Италии в следующие выходные. По решению Red Bull на голландской трассе, начиная с третьей тренировки, его заменит официальный запасной «Быков» Лиам Лоусон. 

«Он что-то сломал в руке и не сможет гоняться, – сказал Марко. – Поедет Лоусон. Ему будет непросто. Жаль, что так вышло, ведь машина быстра здесь». 

21-летний новозеландец Лиам Лоусон пользуется поддержкой Red Bull с 2019 года. Он побеждал в Формуле 3 и Формуле 2, а в нынешнем сезоне сражается за титул в японской Суперформуле. Однако в нынешнем сезоне молодому гонщику не доводилось пилотировать технику Ф1 даже на тестах. 

Последним новозеландцем в Ф1 был Брендон Хартли в 2018 году – примечательно, что он также выступал за команду из Фаэнцы, которая тогда носила имя Toro Rosso.

После того, как Риккардо отвезли в больницу, по паддоку побежали слухи, будто Red Bull может вернуть за руль недавно уволенного Ника де Вриса, чтобы тот проехал на домашнем этапе. Марко отметил, что такая возможность даже не рассматривалась. 

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Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

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