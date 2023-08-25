Риккардо выбыл из строя с переломом запястья. В Зандфорте его заменит Лоусон

Гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко сообщил Motorsport.com, что Даниэль Риккардо получил перелом левого запястья в результате аварии в третьем повороте по ходу второй тренировки голландского Гран При.

Гонщик не смог избежать удара об ограждение в профилированном третьем повороте после того, как несколькими секундами раньше в этом же месте разбил машину Оскар Пиастри из McLaren.

Риккардо, который в тот момент был на жестких шинах Hard, избрал экстремально высокую траекторию, чтобы оставить снизу место для соперников. Сразу после аварии он по радио пожаловался команде на боль в руке, а после того, как выбрался из кокпита, держался за левое запястье.

Пилота направили в медицинский центр трассы, а оттуда – в ближайшую больницу для дополнительных проверок. Рентгеновский анализ показал у 34-летнего австралийца перелом.

Обновление: AlphaTauri выпустила официальное сообщение о травме своего пилота. В нем говорится о повреждении одной из пястных костей левой кисти.

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После аварии Даниэля Риккардо, AlphaTauri AT04 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Гонщик не сможет выступить в Зандфорте и почти точно пропустит также Гран При Италии в следующие выходные. По решению Red Bull на голландской трассе, начиная с третьей тренировки, его заменит официальный запасной «Быков» Лиам Лоусон.

«Он что-то сломал в руке и не сможет гоняться, – сказал Марко. – Поедет Лоусон. Ему будет непросто. Жаль, что так вышло, ведь машина быстра здесь».

21-летний новозеландец Лиам Лоусон пользуется поддержкой Red Bull с 2019 года. Он побеждал в Формуле 3 и Формуле 2, а в нынешнем сезоне сражается за титул в японской Суперформуле. Однако в нынешнем сезоне молодому гонщику не доводилось пилотировать технику Ф1 даже на тестах.

Последним новозеландцем в Ф1 был Брендон Хартли в 2018 году – примечательно, что он также выступал за команду из Фаэнцы, которая тогда носила имя Toro Rosso.

После того, как Риккардо отвезли в больницу, по паддоку побежали слухи, будто Red Bull может вернуть за руль недавно уволенного Ника де Вриса, чтобы тот проехал на домашнем этапе. Марко отметил, что такая возможность даже не рассматривалась.

Лиам Лоусон, резервный гонщик Red Bull Racing Фото: Лионель Энг / Motorsport Images