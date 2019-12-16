Риккардо выбрал лучшей в сезоне гонку, в которой стал 14-м

Дебютный сезон Даниэля Риккардо в Renault обошелся без попаданий на подиум, а лучшим результатом австралийца стало четвертое место на Гран При Италии. Однако сам Риккардо своей лучшей гонкой сезона считает этап в Бельгии, где он стал только 14-м.

«Не станут называть очевидные варианты, потому что результаты говорят, что я должен выбрать Монцу или Канаду, – сказал Риккардо. – Все будут удивлены: “Спа? С чего вдруг?! Ты же там был черт знает где”. Но в тот день были такие обстоятельства [смерть Антуана Юбера – прим.ред.], плюс я получил удар в первом повороте и сильно повредил днище. Честно говоря, после этого управлять машиной было довольно страшно. Мы сильно потеряли в прижимной силе. Я “Красную воду” проехал на полной скорости, наверное, меньше шести раз за всю гонку. Вероятно, это говорит вам о том, как страшно мне было».

В Спа Риккардо квалифицировался седьмым, но потерял пять позиций из-за штрафа. На старте гонки он столкнулся с Лэнсом Строллом, провел ранний пит-стоп и долгое время ехал в первой десятке, но к финишу гонки с седьмой позиции опустился на 14-ю.

По словам Даниэля, выбрать эту гонку своей лучшей его заставил продемонстрированный пилотаж: «Я чувствовал, что еду с определенной долей внимания и вдохновения в этот день. Я был очень доволен пилотажем, и пусть я закончил 14-м, но лично для меня это было одно из лучших выступлений в карьере».