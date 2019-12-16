Главные события
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
21 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
66 дней
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Риккардо выбрал лучшей в сезоне гонку, в которой стал 14-м

Поделились
Комментарии
Риккардо выбрал лучшей в сезоне гонку, в которой стал 14-м
Автор:
, редактор отдела (Autosport)
16 дек. 2019 г., 13:39

Гонщик Renault считает, что лучше всего выступил на этапе, где ему было страшно ехать до финиша.

Дебютный сезон Даниэля Риккардо в Renault обошелся без попаданий на подиум, а лучшим результатом австралийца стало четвертое место на Гран При Италии. Однако сам Риккардо своей лучшей гонкой сезона считает этап в Бельгии, где он стал только 14-м.

«Не станут называть очевидные варианты, потому что результаты говорят, что я должен выбрать Монцу или Канаду, – сказал Риккардо. – Все будут удивлены: “Спа? С чего вдруг?! Ты же там был черт знает где”. Но в тот день были такие обстоятельства [смерть Антуана Юбера – прим.ред.], плюс я получил удар в первом повороте и сильно повредил днище. Честно говоря, после этого управлять машиной было довольно страшно. Мы сильно потеряли в прижимной силе. Я “Красную воду” проехал на полной скорости, наверное, меньше шести раз за всю гонку. Вероятно, это говорит вам о том, как страшно мне было».

В Спа Риккардо квалифицировался седьмым, но потерял пять позиций из-за штрафа. На старте гонки он столкнулся с Лэнсом Строллом, провел ранний пит-стоп и долгое время ехал в первой десятке, но к финишу гонки с седьмой позиции опустился на 14-ю.

По словам Даниэля, выбрать эту гонку своей лучшей его заставил продемонстрированный пилотаж: «Я чувствовал, что еду с определенной долей внимания и вдохновения в этот день. Я был очень доволен пилотажем, и пусть я закончил 14-м, но лично для меня это было одно из лучших выступлений в карьере».

Читайте также:

Следующая новость
Гасли: В Toro Rosso понял важность команды

Предыдущая новость

Гасли: В Toro Rosso понял важность команды

Следующая новость

Пилоты Формулы 1 выбрали лучших гонщиков 2019-го. Квят опять вне топ-10

Пилоты Формулы 1 выбрали лучших гонщиков 2019-го. Квят опять вне топ-10
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Скотт Митчелл

Формула 1 Следующая сессия

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

Как Ferrari проиграла сезон-2019 и что будет дальше. Большое интервью Бинотто

2
Формула 1

Honda ищет Ямамото место в Ф1 на 2020 год

3
Формула 1

«Большой рот». Ферстаппен не жалеет об обвинениях Ferrari

4
Формула 1

Алонсо в Mercedes, Хэмилтон в Ferrari: немецкая пресса сообщила о планах владельцев Ф1

5
Формула 1

Феттель про возвращение в Red Bull: Не стал бы заходить так далеко

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

Пилоты Формулы 1 выбрали лучших гонщиков 2019-го. Квят опять вне топ-10
F1

Пилоты Формулы 1 выбрали лучших гонщиков 2019-го. Квят опять вне топ-10

Риккардо выбрал лучшей в сезоне гонку, в которой стал 14-м
F1

Риккардо выбрал лучшей в сезоне гонку, в которой стал 14-м

Гасли: В Toro Rosso понял важность команды
F1

Гасли: В Toro Rosso понял важность команды

Honda ищет Ямамото место в Ф1 на 2020 год
F1

Honda ищет Ямамото место в Ф1 на 2020 год

Феттель про возвращение в Red Bull: Не стал бы заходить так далеко
F1

Феттель про возвращение в Red Bull: Не стал бы заходить так далеко

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.