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Риккардо: Втихаря ездил на McLaren, когда был пилотом Red Bull

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Риккардо: Втихаря ездил на McLaren, когда был пилотом Red Bull

На показе болида MCL35M австралиец рассказал о своем первом McLaren и необычных условиях, в которых вел переговоры с командой прошлой весной

Даниэль Риккардо, который проведет следующий сезон в составе команды McLaren, еще ни разу не пилотировал гоночный автомобиль британского коллектива (но сделает это уже во вторник в рамках т.н. съемочного дня в Сильверстоуне). Однако еще несколько лет назад пилот стал владельцем дорожного суперкара британской марки. Об этом австралиец рассказал по ходу презентации болида MCL35M, прошедшей в Уокинге вечером в понедельник.

«Эта машина была первым дорогим подарком, который я себе сделал, – пояснил гонщик. – Первым примером того, что пилоты Формулы 1 неплохо живут. Причем я в те времена был пилотом Red Bull – и поэтому не было смысла особо афишировать, что за игрушка у меня есть. Приходилось помалкивать о ее существовании».

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Австралиец также рассказал о нестандартных условиях, в которых он вел переговоры с McLaren весной прошлого года – когда из-за глобальной пандемии во многих странах были введены жесткие ограничения на въезд и общение приходилось осуществлять в дистанционном режиме.

«Я жил на ферме у своих родных. Там вай-фай работает не так чтоб хорошо, да и сигнал мобильника не всегда бывает нормальным. А я тут собираюсь решить свое будущее на ближайшие несколько лет… Да, вместе со мной были мама и папа, Блейк [Блейк Френд – менеджер Риккардо] и мой тренер Майкл, но если бы пришлось попросить совета у кого-то еще – пришлось бы пойти к овцам и другим животным. В итоге я просто выходил из дома и какое-то время слушал тишину. И думаю, это пребывание вдалеке от цивилизации поспособствовало тому, что я смог проветрить голову и принять решение без лишних сомнений и нервов».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо
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