Риккардо vs Норрис: выбираем самого веселого пилота Ф1

Что требуется от пилота, чтобы считаться идеальным? Понятное дело – быть быстрее других на трассе. Однако Формула 1 это не только спорт, но еще и шоу. И как в любом зрелищном мероприятии, участникам важно быть не только успешными на трассе, но и уметь развлекать публику за ее пределами.

Как ни странно, но самые титулованные гонщики нынешней эпохи – Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель – в этом смысле проигрывают своим молодым соперникам. Уж больно они правильные, говорят выверенными словами и вообще на пенсии могли бы устроиться копирайтерами и писать пресс-релизы, а то и речи чиновников.

А вот Дэн Риккардо вряд ли справился бы с такой задачей, потому, что далеко не все его высказывания допустимы с точки зрения строгих понятий о приличном. Однако именно за это мы его и любим.

Разбирается в половых органах насекомых

К Гран При Германии команда Renault еще не утратила надежды остаться сильнейшей из средней группы и активно боролась с McLaren за четвертую позицию в Кубке конструкторов. Однако в квалификации Риккардо показал лишь несчастное 13-е время.

Самым обидным для австралийца было то, что от попадания в Q2 его отделяли всего 0,023 секунды – столь плотной оказалась борьба в средней группе. Комментируя свое невезение, Риккардо проявил завидную оригинальность:

«Это член пчелы, пчелиный член, – сказал австралиец. – Конечно, грустно оказаться в хвосте этой группы, уместившейся в пару сотых. Но я думаю, это увлекательный момент борьбы в середине пелотона в этом году».

К слову, половой орган у самцов пчел (трутней) действительно можно разглядеть только под микроскопом. При спаривании он отделяется от трутня и крепится к самке, после чего самец пчелы мгновенно умирает.





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Отыграл 0,000001 секунды и был наказан

Риккардо стартовал в Гран При Сингапура с последнего ряда. Этому предшествовал скандал, из-за которого его результаты в квалификации были аннулированы.

После заездов судьи обнаружили, что мощность мотор-генератора MGU-K гибридной силовой установки Renault превышает разрешенную. В команде признали нарушение, отметив, что допустили его не специально – яко бы блок был поврежден при ударе об ограждение.

Даниэль Риккардо и Ромен Грожан Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Однако в историю вошли не столько нарушение и наказание Риккардо, а то преимущество, которое он получил за счет большей мощности MGU-K. Телеметрия показала, что благодаря этой неисправности австралиец проехал круг за 0,000001 секунды быстрее, чем мог бы сделать на исправном болиде.

Столь мизерное преимущество тут же породило многочисленные шутки о половом органе не пчелы, а чего-то несравнимо меньшего, начиная от бактерий и заканчивая вирусами.

Проявил себя знатоком сладостей

Весь сезон 2019 года ознаменовался борьбой команд за температуру шин. Новая резина в теории быстрее прогревается и быстрее охлаждается, что должно было облегчить жизнь гонщикам, жаловавшимся на перегрев шин. Но на деле оказалось, что удерживать шины в нужном диапазоне температур не так то и просто.

В ходе гоночного уик-энда во Франции Риккардо прибегнул к кулинарной аналогии, чтобы объяснить свои ощущения:

«Было отвратительно, надо сказать. На жестких шинах всегда было лучше, а мягкие были словно патокой обмазанные».

Патока – это побочный продукт при производстве сахара и крахмала, который представляет из себя густую и липкую сладкую субстанцию, по консистенции похожую на молодой мед. Как выяснилось, в отличие от Риккардо не все журналисты столь продвинуты в вопросах пищевой промышленности. Выросшему на ферме австралийцу пришлось пояснять.

Риккардо подобрал более понятную аналогию: «Как растаявший шоколад. А что, могло бы быть вкусно. Но вроде жарковато для шоколада, да?»

Оценил итальянскую пиццу

Риккардо – австралиец итальянского происхождения. Итальянская диаспора на южном континенте выработала своеобразную кухню. В ее основе все та же пицца, но с местным своеобразием. Так, классическая австралийская пицца помимо традиционных ингредиентов предполагает наличие бекона и яйца. Существуют и более изощренные варианты с креветками, лососем и даже с мясом крокодила.

Не удивительно, что оказавшись в Монце Риккардо окончательно перешел на диету из пицц, чем и объяснил свою скорость.

Даниэль Риккардо Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

«Что касается меня, то у меня свой секрет: с вечера среды съедал по полторы пиццы в день, – сказал Риккардо. – Это плотная еда, и она помогла машине крепче стоять на трассе. Сколько это в сумме? Шесть пицц всего – и вот я на четвертом месте! Жалко, что не на подиуме и не удалось выпить шампанского», – заявил Риккардо.

Монца находится недалеко от Милана на севере Италии, в то время как мировой столицей пиццы считается расположенный к югу от Рима Неаполь. Там это блюдо готовят несколько иначе, чем в Австралии. При приготовлении теста используются строго мука, вода, соль и дрожжи, а количество ингредиентов в большинстве случаев ограничивается помидорами, моцареллой, базиликом и оливковым маслом. Такая пицца готовится на тонком тесте и как правило обладает не очень большими размерами и весом.

Так что шесть классических итальянских пицц вряд ли сильно сказались бы на полноте самого Риккардо, к тому же лишний весь еще ни разу не прибавлял болидам скорости.

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Устроил почести сгоревшему мотору

Болиды Renault в прошлом сезоне не являлись самыми надежными в пелотоне. Так что отказ двигателя у Даниэля на пятничной тренировке никого не удивил – сгорел и сгорел.

Гораздо интереснее было послушать версию самого австралийца. Из его интервью мы узнали, что Рик дает моторам имена и вообще относится к ним с невероятной человечностью:0

«Мы называли его Пони – и видимо, пришла пора Пони упокоиться с миром. Он не был моим любимым, ведь это был мотор самой первой версии – и хотя он помог нам заработать в Шанхае первые очки и было бы неплохо еще погонять его по пятницам, похоже, завтра нам придется попрощаться с ним и развеять пепел.

Его звездный час случился в Шанхае. Он хорошо помнил Китай, любил эту страну, отлично переваривал китайскую еду.

Нем всем будет не хватать Пони. И все же нам придется забыть о нем, как только вечером мы развеем его прах».

Однако в 2020 у Риккардо появился сильный конкурент в борьбе за сердца болельщиков. И это — молодая звезда британского автоспорта Ландо Норрис.

Отличный Хэштэг

Норрис – самый молодой пилот Ф1 из Великобритании в истории автоспорта. К 19 годам он выиграл европейскую Формулу 3 и стал вице-чемпионом Формулы 2, лишь немного уступив Джорджу Расселлу. Однако даже тогда не все были уверены, что Норрис готов к Формуле 1, причем не только в плане скорости, но и эмоционально.

Однако именно этот парень стал чуть ли не главным открытием чемпионата в этом году.

Причина? Норрис одновременно славный малый и ярчайший представитель нового поколения, которое выросла с гаджетами в руках. И еще до старта чемпионата Ландо поразил всех выбором своего гоночного номера.

От Норриса ждали, что он возьмет номер 46, который использует Валентино Росси: Ландо давний поклонник мотоспорта. Но англичанин выбрал цифру 4. Почему? Хэштег хороший получается: #L4ndo. Стоит ли удивляться, что именно Норрис стал одним из самых активных пользователей соцсетей в 2019 году среди всех гонщиков.

Модный парень и никакого пафоса

На Гран При Италии Норрис все же почтил своего кумира Валентино Росси. Правда не номером, а… панамкой. Англичанин приехал в Монцу с очень необычным головным убором, раскрашенным в цвета шлема России и с надписями «Доктор».

В отличие от Льюиса Хэмилтона, который позиционирует себя знатоком моды, Норрис ни на что такое не претендовал. «Это было очень весело. Некоторые люди думали, что я выгляжу как идиот – вероятно, так и было...».

Ландо Норрис Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Однако именно такая непосредственность Норриса и привлекла к нему больше всего фанатского внимания. Он получил кучу упоминаний в соцсетях, панамка стала мэмом, и даже мы в редакции, обсуждая чем иллюстрировать новость о Гран При Панамы первым делом подумали о Норрисе.

Не лишен самокритики

Почти все гонщики в пелотоне делятся на два типа. Первые побеждают, а остальные рассказывают о причинах поражения. Кто-то не может удержать резину в нужной температуре, кому-то не удается найти нужные настройки, для кого-то вообще болид не соответствует стилю пилотирования. Наконец, бывает и классическое «не повезло».

Норрис пока ни разу не выиграл в Формуле 1 и даже не подымался на подиум. И уж у него на то были объективные причины. McLaren в лучшем случае четвертая по скорости машина. Иными словами, для того, чтобы попасть на подиум, четверо быстрейших пилотов из первой шестерки должны были выбыть из борьбы, а Норрис еще и опередить как минимум своего напарника Карлоса Сайнса. В отличие от Квята, так Ландо еще не везло.

Так что Норрис мог бы сколько угодно жаловаться на то, что ему машина мешает выигрывать гонки (что правда), но вместо этого британец весь год радовал нас самокритикой.

Что пошло не так в Сингапуре? «На середине круга, я ступил и ошибся с выбором передачи. И я потратил много времени на то, чтобы переключиться на ту ступень коробки, которая нужна – просто потому, что я идиот».

Пропустил Серхио Переса в Абу-Даби? «Я показал себя дерьмовым гонщиком, прежде всего в психологическом плане. Мне нужно было обыграть одного конкретного парня, а я не сумел».

Чуть не разбил машину в Германии? Ну тут совсем все просто: «Я полностью заблокировал дифференциал – и, не преувеличиваю, я просто обделался! Я подумал: "Черт, это ничем хорошим не кончится". Так страшно в жизни мне еще не было».

Оставил автограф года

На Гран При США, который прошел на трассе в Остине, болельщики увидели Норриса, с высокой террасы, когда он шел по паддоку. От поклонников его отделяла высота на вид метров в десять.

Один из фанатов попросил у Норриса автограф и получил его, но весьма необычным способом. Он скинул вниз пластиковую бутылку с молоком, на которой Ландо и расписался. После чего с ловкостью профессионального метателя снарядов забросил бутылку обратно на террасу. Причем сделал это с первого раза и, уверенный в своем успехе, развернулся и удалился восвояси.

Так или иначе, но среди молодых гонщиков в паддоке за Ландо закрепилось шуточное прозвище Milky Guy, которое можно перевести как «молочный парень». В нем чувствуется явный намек не только на историю с автографом, но и на юный возраст британца, у которого, мол, молоко на губах еще не обсохло. Но этот гонщик, кажется, не из обидчивых.

А кто на ваш взгляд самый веселый пилот современный Формулы 1?