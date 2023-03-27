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Риккардо вернулся за руль Red Bull F1: фото и видео

В преддверии домашней гонки Даниэля в Мельбурне его команда организовала пилоту возможность промчаться на машине Ф1 по экзотическим местам Зеленого континента

Риккардо вернулся за руль Red Bull F1: фото и видео
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Даниэль Риккардо, Red Bull RB7
Даниэль Риккардо, Red Bull RB7
1/16

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниэль Риккардо, Red Bull RB7
Даниэль Риккардо, Red Bull RB7
2/16

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниэль Риккардо, Red Bull RB7
Даниэль Риккардо, Red Bull RB7
3/16

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниэль Риккардо, Red Bull RB7
Даниэль Риккардо, Red Bull RB7
4/16

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниэль Риккардо, Red Bull RB7
Даниэль Риккардо, Red Bull RB7
5/16

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниэль Риккардо, Red Bull RB7
Даниэль Риккардо, Red Bull RB7
6/16

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниэль Риккардо, Red Bull RB7
Даниэль Риккардо, Red Bull RB7
7/16

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниэль Риккардо, Red Bull RB7
Даниэль Риккардо, Red Bull RB7
8/16

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниэль Риккардо, Red Bull RB7
Даниэль Риккардо, Red Bull RB7
9/16

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниэль Риккардо, Red Bull RB7
Даниэль Риккардо, Red Bull RB7
10/16

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниэль Риккардо, Red Bull RB7, Даниэль Сэндерс
Даниэль Риккардо, Red Bull RB7, Даниэль Сэндерс
11/16

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниэль Риккардо, Red Bull RB7, Даниэль Сэндерс
Даниэль Риккардо, Red Bull RB7, Даниэль Сэндерс
12/16

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниэль Риккардо, Red Bull RB7, и летчик Мэтт Холл
Даниэль Риккардо, Red Bull RB7, и летчик Мэтт Холл
13/16

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниэль Риккардо, Red Bull RB7, и летчик Мэтт Холл
Даниэль Риккардо, Red Bull RB7, и летчик Мэтт Холл
14/16

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниэль Риккардо, Red Bull RB7, и машина Supercars в Батерсте
Даниэль Риккардо, Red Bull RB7, и машина Supercars в Батерсте
15/16

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниэль Риккардо, Red Bull RB7, и Тоби Прайс
Даниэль Риккардо, Red Bull RB7, и Тоби Прайс
16/16

Фотограф: Red Bull Content Pool

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