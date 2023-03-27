Риккардо вернулся за руль Red Bull F1: фото и видео
В преддверии домашней гонки Даниэля в Мельбурне его команда организовала пилоту возможность промчаться на машине Ф1 по экзотическим местам Зеленого континента
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
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