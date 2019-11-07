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Формула 1 / Новость

Риккардо вдохновили технические перестановки в штабе Renault

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Риккардо вдохновили технические перестановки в штабе Renault
Автор:
7 нояб. 2019 г., 12:12

Даниэля Риккардо обрадовали недавние объявления о замене ключевых сотрудников, поскольку это показывает, что руководство Renault признает необходимость перемен для прогресса команды.

В минувший уик-энд Renault подтвердила, что взяла на работу бывшего сотрудника McLaren и Ferrari Пэта Фрая в качестве старшего технического специалиста и Дирка де Бера на роль главы отдела аэродинамики.

«Когда я пришел в команду, в ней происходили изменения, – сказал Риккардо Motorsport.com. – В этом году не все прошло идеально. Поэтому продолжаются изменения, призванные привести в порядок некоторые области.

Я еще не встречался с Пэтом и не работал с ним раньше. У него большой опыт, так что я с нетерпением жду начала работы.

Я вижу, что в команде признают, что существуют области, в которых мы можем быть лучше, и действуют. Мне нравится их инициатива. Я уважаю тот факт, что у них есть смелость вносить изменения».

Риккардо надеется, что Renault сократит отставание от главных соперников из McLaren. Сейчас коллектив из Уокинга занимает четвертое место с 38 очками преимущества за две гонки до завершения сезона.

«Победить их было нашей целью в этом году, – сказал Даниэль. – Но чемпионат подходит к концу, и мы должны признать, что в этом сезоне они были лучше нас, чаще нас были быстрее. 

Разочаровываться сейчас, когда они впереди, нет никакого смысла. Потому что, как я уже сказал, мы должны признать, что они впереди. Я вовсе не имею в виду, что нам нужно сдаться в предстоящих гонках. Но я надеюсь, что в следующем году мы опередим их».

Напарник Риккардо Нико Хюлькенберг, которому осталось провести в Renault всего два Гран При, не ощутил разочарования, узнав о крупных кадровых изменений после трехлетнего пребывания в команде.

«Это больше не моя забота, – сказал немец. – Это закрытая книга. Буду ли я разочарован, если изменения окупятся? Без понятия. Конечно, все стремятся к лучшему, но никто не знает, как все сложится. Но нет, совсем нет, я ничего не чувствую по этому поводу».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Адам Купер

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