Риккардо вдохновили технические перестановки в штабе Renault
Даниэля Риккардо обрадовали недавние объявления о замене ключевых сотрудников, поскольку это показывает, что руководство Renault признает необходимость перемен для прогресса команды.
В минувший уик-энд Renault подтвердила, что взяла на работу бывшего сотрудника McLaren и Ferrari Пэта Фрая в качестве старшего технического специалиста и Дирка де Бера на роль главы отдела аэродинамики.
«Когда я пришел в команду, в ней происходили изменения, – сказал Риккардо Motorsport.com. – В этом году не все прошло идеально. Поэтому продолжаются изменения, призванные привести в порядок некоторые области.
Я еще не встречался с Пэтом и не работал с ним раньше. У него большой опыт, так что я с нетерпением жду начала работы.
Я вижу, что в команде признают, что существуют области, в которых мы можем быть лучше, и действуют. Мне нравится их инициатива. Я уважаю тот факт, что у них есть смелость вносить изменения».
Риккардо надеется, что Renault сократит отставание от главных соперников из McLaren. Сейчас коллектив из Уокинга занимает четвертое место с 38 очками преимущества за две гонки до завершения сезона.
«Победить их было нашей целью в этом году, – сказал Даниэль. – Но чемпионат подходит к концу, и мы должны признать, что в этом сезоне они были лучше нас, чаще нас были быстрее.
Разочаровываться сейчас, когда они впереди, нет никакого смысла. Потому что, как я уже сказал, мы должны признать, что они впереди. Я вовсе не имею в виду, что нам нужно сдаться в предстоящих гонках. Но я надеюсь, что в следующем году мы опередим их».
Напарник Риккардо Нико Хюлькенберг, которому осталось провести в Renault всего два Гран При, не ощутил разочарования, узнав о крупных кадровых изменений после трехлетнего пребывания в команде.
«Это больше не моя забота, – сказал немец. – Это закрытая книга. Буду ли я разочарован, если изменения окупятся? Без понятия. Конечно, все стремятся к лучшему, но никто не знает, как все сложится. Но нет, совсем нет, я ничего не чувствую по этому поводу».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниэль Риккардо В Магазин
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Адам Купер
Риккардо вдохновили технические перестановки в штабе Renault
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