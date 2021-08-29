Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Райкконен стартует с пит-лейна из-за замены антикрыла Следующая / Онлайн. Гран При Бельгии. Гонка
Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Риккардо: В Q4 я выступил бы еще лучше

Автор:
, редактор

Австралиец прибавлял всю квалификацию

Риккардо: В Q4 я выступил бы еще лучше

Даниэль Риккардо показал свой лучший квалификационный результат сезона, став четвертым в Бельгии. При этом первый сегмент он закончил с 12-м временем, а второй – с девятым. Сам гонщик уверен, что прибавлял бы и дальше, если бы квалификация продолжалась.

«Добиться такого результата в этих условиях... Они требуют уверенности и чувства машины, – сказал Риккардо. – Я был не в форме в Q1, а в Q2 сделал хороший шаг вперед. А в Q3 стал еще чуть-чуть лучше, чуть-чуть ближе к максимуму. Так что, может, если бы был Q4, я бы еще выше оказался. 

Но я в целом рад вернуться после перерыва в хорошей форме».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Райкконен стартует с пит-лейна из-за замены антикрыла

Предыдущая новость

Райкконен стартует с пит-лейна из-за замены антикрыла

Следующая новость

Онлайн. Гран При Бельгии. Гонка

Онлайн. Гран При Бельгии. Гонка
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Перес разбил машину по пути на старт в Спа. Он пропустит гонку

10 мин
2
Формула 1

Williams рассказал, за счет чего Расселл стал вторым

1 ч
3
Формула 1

Williams на первом ряду: стартовая решетка Гран При Бельгии

21 ч
4
Формула 1

В Спа не прекращается дождь. Это играет на руку Red Bull

1 ч
5
Формула 1

Анализ: Red Bull на поуле в Спа – но кто будет сильнее в гонке?

1 ч
Самое важное:
Перес разбил машину по пути на старт в Спа. Он пропустит гонку
Формула 1

Перес разбил машину по пути на старт в Спа. Он пропустит гонку

10мин
Онлайн. Гран При Бельгии. Гонка
Формула 1

Онлайн. Гран При Бельгии. Гонка

21мин
Риккардо: В Q4 я выступил бы еще лучше
Формула 1

Риккардо: В Q4 я выступил бы еще лучше

34мин
Райкконен стартует с пит-лейна из-за замены антикрыла
Формула 1

Райкконен стартует с пит-лейна из-за замены антикрыла

50мин
Расселл пообещал «не делать глупостей» против более быстрых машин
Формула 1

Расселл пообещал «не делать глупостей» против более быстрых машин

1 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Онлайн. Гран При Бельгии. Гонка Гран При Бельгии
Формула 1

Онлайн. Гран При Бельгии. Гонка

Вольф объяснил преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном Гран При Бельгии
Формула 1

Вольф объяснил преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном

Огненный Расселл, невозможный Боттас. Герои и неудачники Бельгии Гран При Бельгии
Формула 1

Огненный Расселл, невозможный Боттас. Герои и неудачники Бельгии

Даниэль Риккардо Больше от
Даниэль Риккардо
Ферстаппен проиграет, Алонсо без очков. Пять прогнозов на Бельгию Гран При Бельгии
Формула 1

Ферстаппен проиграет, Алонсо без очков. Пять прогнозов на Бельгию

Риккардо сравнил Феттеля и Ферстаппена Гран При Бельгии
Формула 1

Риккардо сравнил Феттеля и Ферстаппена

Риккардо назвал год, когда поборется за титул с McLaren Гран При Бельгии
Формула 1

Риккардо назвал год, когда поборется за титул с McLaren

McLaren Больше от
McLaren
Норрис потеряет пять позиций на решетке за смену коробки передач Гран При Бельгии
Формула 1

Норрис потеряет пять позиций на решетке за смену коробки передач

Норрис вернулся в паддок и рассказал о своей аварии Гран При Бельгии
Формула 1

Норрис вернулся в паддок и рассказал о своей аварии

Норриса отправили в больницу после аварии в квалификации Гран При Бельгии
Формула 1

Норриса отправили в больницу после аварии в квалификации

Самое читаемое Сегодня

Перес разбил машину по пути на старт в Спа. Он пропустит гонку
Формула 1 Формула 1

Перес разбил машину по пути на старт в Спа. Он пропустит гонку

Williams рассказал, за счет чего Расселл стал вторым
Формула 1 Формула 1

Williams рассказал, за счет чего Расселл стал вторым

Williams на первом ряду: стартовая решетка Гран При Бельгии
Формула 1 Формула 1

Williams на первом ряду: стартовая решетка Гран При Бельгии

В Спа не прекращается дождь. Это играет на руку Red Bull
Формула 1 Формула 1

В Спа не прекращается дождь. Это играет на руку Red Bull

Анализ: Red Bull на поуле в Спа – но кто будет сильнее в гонке?
Формула 1 Формула 1

Анализ: Red Bull на поуле в Спа – но кто будет сильнее в гонке?

«Я орал, что нужен красный флаг». Феттель критикует судей
Формула 1 Формула 1

«Я орал, что нужен красный флаг». Феттель критикует судей

Огненный Расселл, невозможный Боттас. Герои и неудачники Бельгии
Формула 1 Формула 1

Огненный Расселл, невозможный Боттас. Герои и неудачники Бельгии

Расселл пообещал «не делать глупостей» против более быстрых машин
Формула 1 Формула 1

Расселл пообещал «не делать глупостей» против более быстрых машин

Самое важное:

Перес разбил машину по пути на старт в Спа. Он пропустит гонку
Формула 1 Формула 1

Перес разбил машину по пути на старт в Спа. Он пропустит гонку

Онлайн. Гран При Бельгии. Гонка
Формула 1 Формула 1

Онлайн. Гран При Бельгии. Гонка

Риккардо: В Q4 я выступил бы еще лучше
Формула 1 Формула 1

Риккардо: В Q4 я выступил бы еще лучше

Райкконен стартует с пит-лейна из-за замены антикрыла
Формула 1 Формула 1

Райкконен стартует с пит-лейна из-за замены антикрыла

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.