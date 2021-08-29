Риккардо: В Q4 я выступил бы еще лучше

Даниэль Риккардо показал свой лучший квалификационный результат сезона, став четвертым в Бельгии. При этом первый сегмент он закончил с 12-м временем, а второй – с девятым. Сам гонщик уверен, что прибавлял бы и дальше, если бы квалификация продолжалась.

«Добиться такого результата в этих условиях... Они требуют уверенности и чувства машины, – сказал Риккардо. – Я был не в форме в Q1, а в Q2 сделал хороший шаг вперед. А в Q3 стал еще чуть-чуть лучше, чуть-чуть ближе к максимуму. Так что, может, если бы был Q4, я бы еще выше оказался.

Но я в целом рад вернуться после перерыва в хорошей форме».