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Риккардо: В Q4 я выступил бы еще лучше
Автор: Иван Матушкин , редактор
Австралиец прибавлял всю квалификацию
Даниэль Риккардо показал свой лучший квалификационный результат сезона, став четвертым в Бельгии. При этом первый сегмент он закончил с 12-м временем, а второй – с девятым. Сам гонщик уверен, что прибавлял бы и дальше, если бы квалификация продолжалась.
«Добиться такого результата в этих условиях... Они требуют уверенности и чувства машины, – сказал Риккардо. – Я был не в форме в Q1, а в Q2 сделал хороший шаг вперед. А в Q3 стал еще чуть-чуть лучше, чуть-чуть ближе к максимуму. Так что, может, если бы был Q4, я бы еще выше оказался.
Но я в целом рад вернуться после перерыва в хорошей форме».
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Риккардо: В Q4 я выступил бы еще лучше
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