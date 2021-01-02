Риккардо в McLaren: первое фото
Даниэль впервые надел униформу своей новой команды, сохранив при этом фирменную улыбку
В минувшем мае, когда трансферный рынок Формулы 1 сотрясали громкие переходы, Даниэль Риккардо подписал контракт с McLaren. Уже 2 января 2021-го пресс-служба команды из Уокинга опубликовала первое фото австралийца в своей униформе.
Даниэль, разумеется, широко улыбается, готовясь начать работу с новой командой. Прежде он выступал за HRT, Toro Rosso, Red Bull и Renault, проведя 188 гонок и выиграв семь из них.
Лучшее достижение Даниэля в личном зачете Ф1 – третье место по итогам сезонов 2014 и 2016 годов. Два последних чемпионата он провел в Renault, которой принес два подиума в минувшем сезоне.
Контракт Риккардо с McLaren рассчитан на два года.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниэль Риккардо
|Команды
|McLaren
|Автор
|Александр Кабановский