Риккардо: В 2021 году рынок пилотов ждет встряска
Гонщик Renault пожелал остаться в команде еще как минимум на один год.
Даниэль Риккардо перешел в команду Renault в 2019 году и закончил сезон с преимуществом над своим напарником Нико Хюлькенбергом. При этом сами болиды Renault очевидно уступали по скорости не только машинам Red Bull, на которых Риккардо ездил раньше, но и технике McLaren.
Контракт Риккардо заключен на два года, и по слухам австралиец обходится французской команде весьма дорого: он получает 20 миллионов евро в год. На этом фоне продление контракта на 2021 год может быть не выгодно как самому Риккардо, который хочет выигрывать гонки, так и Renault.
Тем не менее, сам австралийский гонщик заявил, что он желает остаться в команде еще как минимум на год.
«Пока рано говорить об этом, – ответил Риккардо на вопрос о 2021 годе австралийскому изданию Sunday Times. – Мне бы хотелось, чтобы в 2020 году все сработало и я остался в команде. Это самый простой и самый приятный вариант. А уже в 2021 году, мне кажется, пилотов Формулы 1 ждет хорошая встряска».
Риккардо также спросили о том, не собирается ли он перейти в Ferrari в будущем: «Что касается Ferrari, то из-за моих итальянских корней меня всегда туда сватают. И в этом году таких разговоров не больше, чем было прежде. Но приятно, что с появлением новых имен и новых слухов, мое имя все еще не смолкает».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниэль Риккардо В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Риккардо: В 2021 году рынок пилотов ждет встряска
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