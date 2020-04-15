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Риккардо: Успех Леклера – отражение потенциала Бьянки

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Риккардо: Успех Леклера – отражение потенциала Бьянки
Автор:
, редактор
15 апр. 2020 г., 18:00

Пилот Renault полагает, что Жюль Бьянки вполне мог оказаться в составе Ferrari и добиться не меньшего успеха, чем нынешний молодой пилот Скудерии

Жюль Бьянки провел в Формуле 1 меньше двух сезонов, прежде чем попал в смертельную аварию на Гран При Японии-2014. Гонщик почти год провел в коме и скончался, не приходя в сознание. 

Лучшим результатом Бьянки в Ф1 было девятое место на Гран При Монако-2014. Все свои гонки он провел в составе Marussia, хотя числился юниором Ferrari и считался кандидатом на место в команде из Маранелло. Гонщик Renault Даниэль Риккардо полагает, что Бьянки добился бы со Скудерией не меньшего, чем сейчас добивается Шарль Леклер.

«Мы никогда не видели Жюля за рулем топ-машины, может, поэтому люди не понимают, насколько он был хорош, – заявил Риккардо в твитере. – Вспомните его пилотаж в Монако-2014, когда он принес команде первые очки. В Монако не бывает случайных результатов, это была его заслуга.

Его история очень грустна. Без сомнений, сейчас Бьянки был бы в топ-команде, выигрывал бы гонки. В каком-то смысле, Шарль [Леклер] сейчас делает то, что сделал бы Бьянки. В каком-то смысле, успех Шарля – отражение успеха, которого мог добиться Жюль».

Риккардо включил Бьянки в пятерку самых недооцененных пилотов, с которыми ему доводилось соперничать в Ф1. Туда также попали Маркус Эрикссон, Роберто Мери, Витантонио Льюцци и Дженсон Баттон.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Жюль Бьянки , Даниэль Риккардо В Магазин , Шарль Леклер
Автор Иван Матушкин

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