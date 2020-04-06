Риккардо усомнился в том, что сезон Формулы 1 сможет начаться в июне

По состоянию на сегодняшний день сезон-2020 Формулы 1 должен начаться с Гран При Канады 14 июня. Это первый этап, который не отменили и не перенесли. И все же проведение гонки в Монреале вызывает сомнения в связи с эпидемией коронавируса. Пилот команды Renault Даниэль Риккардо рассказал, что не верит в старт чемпионата в июне.

«Мы не знаем, когда начнем выступать, – сказал Риккардо в инстаграм-чате с игроком в австралийский футбол Ником Наитануи. – Думаю, потом у нас будет лихорадочный календарь, так как в него захотят вжать как можно больше гонок до Нового года. Хочу быть готов в тот момент, когда нам сообщат [о возобновлении гонок].

Я бы хотел, чтобы гонки начались в июне. Пока все отменено до середины июня, но это только при идеальном раскладе. Я думаю, сезон начнется позже июня».