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Риккардо усомнился в том, что сезон Формулы 1 сможет начаться в июне

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Риккардо усомнился в том, что сезон Формулы 1 сможет начаться в июне
Автор:
, редактор
6 апр. 2020 г., 11:53

Гонщик команды Renault не верит, что Гран При Канады состоится по расписанию

По состоянию на сегодняшний день сезон-2020 Формулы 1 должен начаться с Гран При Канады 14 июня. Это первый этап, который не отменили и не перенесли. И все же проведение гонки в Монреале вызывает сомнения в связи с эпидемией коронавируса. Пилот команды Renault Даниэль Риккардо рассказал, что не верит в старт чемпионата в июне.

«Мы не знаем, когда начнем выступать, – сказал Риккардо в инстаграм-чате с игроком в австралийский футбол Ником Наитануи. – Думаю, потом у нас будет лихорадочный календарь, так как в него захотят вжать как можно больше гонок до Нового года. Хочу быть готов в тот момент, когда нам сообщат [о возобновлении гонок].

Я бы хотел, чтобы гонки начались в июне. Пока все отменено до середины июня, но это только при идеальном раскладе. Я думаю, сезон начнется позже июня».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Канады Билеты
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

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