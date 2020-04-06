Коронавирус и гонки
Риккардо усомнился в том, что сезон Формулы 1 сможет начаться в июне
Гонщик команды Renault не верит, что Гран При Канады состоится по расписанию
По состоянию на сегодняшний день сезон-2020 Формулы 1 должен начаться с Гран При Канады 14 июня. Это первый этап, который не отменили и не перенесли. И все же проведение гонки в Монреале вызывает сомнения в связи с эпидемией коронавируса. Пилот команды Renault Даниэль Риккардо рассказал, что не верит в старт чемпионата в июне.
«Мы не знаем, когда начнем выступать, – сказал Риккардо в инстаграм-чате с игроком в австралийский футбол Ником Наитануи. – Думаю, потом у нас будет лихорадочный календарь, так как в него захотят вжать как можно больше гонок до Нового года. Хочу быть готов в тот момент, когда нам сообщат [о возобновлении гонок].
Я бы хотел, чтобы гонки начались в июне. Пока все отменено до середины июня, но это только при идеальном раскладе. Я думаю, сезон начнется позже июня».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Канады Билеты
|Пилоты
|Даниэль Риккардо В Магазин
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин
Риккардо усомнился в том, что сезон Формулы 1 сможет начаться в июне
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