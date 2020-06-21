Риккардо уходить из Renault сложнее, чем из Red Bull

Даниэль Риккардо является одним из самых часто меняющих команды пилотов в нынешней Формуле 1. В следующем сезоне австралиец поедет за McLaren, и этот коллектив станет для него уже пятым в карьере.

Менее двух лет назад Риккардо покинул Red Bull ради перехода в Renault, но уже этой весной решил оставить французскую команду и уйти в McLaren. Победитель семи Гран При признался, что решиться на уход из Renault было тяжелее, чем из Red Bull.

«Скажу честно, одного решающего фактора не было, – сказал Риккардо в подкасте Формулы 1. – Ситуация была не такой, как в Red Bull в 2018-м. Тогда наш путь с Red Bull подошел к концу: мы пытались снова и снова, выигрывали гонки, но не чемпионат. И тогда я понял, что нужно что-то менять.

В этот раз все было не так ясно. Да, в прошлом году мы не достигли своих целей, но я и не ждал побед. Решение было тяжелым, а правильным ли – время покажет».

Риккардо отметил, что определяться ему пришлось быстро. Место в McLaren освободилось из-за перехода Карлоса Сайнса в Ferrari, но не прими Даниэль предложение из Уокинга, его мог занять другой пилот.

«Очевидно, что объявление о Феттеле и Ferrari запустило искру. А потом все начало быстро развиваться с Карлосом и всем прочим.

Хотя со стороны могло казаться, что время для решения еще есть, думаю, на самом деле его не было. Тогда еще не было решено, что сезон стартует в июле. Но даже если так, то первая гонка не поможет тебе определиться. Пришлось бы ждать до августа, а то и сентября. А к тому времени ты можешь уже не получить того, чего хотел».

Австралиец добавил, что ему было трудно принять решение, так как сезон-2020 еще не начался, и он не знал о текущей силе команд:

«Ты выслушиваешь предложения команд, и не имея никаких показателей их результатов, кроме прошлогодних, выбираешь тех, чье предложение кажется наиболее захватывающим. Ты решаешь, исходя из своих ощущений, ведь никто не знает, какое решение будет правильным.

Очевидно, что в прошлом году McLaren наделала больше всех шума. Mercedes опять выиграла чемпионат, но всем было видно, что наибольшего прогресса добились в McLaren. От этого можно было отталкиваться.

Плюс надо было послушать их мнение о будущем, где важную роль играет переход на моторы Mercedes. Понятно, что сейчас трудно судить о том, насколько это хорошо. Принять решение было очень нелегко».