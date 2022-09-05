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Формула 1 Новости

Риккардо: Уэббер извинился предо мной за Пиастри

Уходящий из McLaren пилот рассказал о разговоре трех австралийцев

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Риккардо: Уэббер извинился предо мной за Пиастри
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В 2023 году команда McLaren решила заменить Даниэля Риккардо на молодого Оскара Пиастри, менеджером которого выступает экс-пилот Формулы 1 Марк Уэббер. Сам Риккардо об этом узнал в последний момент.

Нюанс ситуации еще и в том, что все трое являются австралийцами, однако по факту Уэббер договаривался о будущем для Пиастри, фактически играя против Риккардо.

По словам Даниэля, он смог встретиться с обеими только на гонке в Зандфорте и продуктивно поговорить, расставшись хорошими приятелями.

«До сих пор я лично с ними не встречался, – сказал Риккардо о Уэббере. – Я не думал, что Марку это нужно, но, оказывается, он хотел извиниться и в целом узнать, как я с этим справляюсь. Я давно в нашем спорте, тут не бывает ничего личного. Но он хотел убедиться, что я именно так к этому и отношусь.

На самом деле он был расстроен тем, как происходящее освещалось в некоторых СМИ. И что же, спасибо ему за поддержку. Я уважал и продолжаю уважать Марка».

Встретился Риккардо и с Пиастри.

«При встрече с Оскаром уже я хотел убедиться, что он не чувствует себя неуютно из-за всей этой ситуации, – заявил Даниэль. – Но его не в чем винить, он просто хотел попасть в Формулу 1. Я не хочу, чтобы этот великий для него момент был чем-то омрачен. Я хотел донести до него это.

Я честно желаю ему успехов в Формуле 1. Да, вот такие сложились обстоятельства. Но я рад, что мы поговорили, надеюсь, ему стало проще. Худшее, что могло произойти, это чтобы малочисленные австралийцы в Формуле 1 начали ссориться. Я рад, что этого не происходит».

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