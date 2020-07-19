На последнем круге прошлого Гран При Штирии Даниэль Риккардо, Лэнс Стролл и Ландо Норрис сражались за седьмую позицию. Риккаро был впереди и отбивал атаки Стролла.

Когда Стролл ошибся и стал выезжать за пределы трассы в повороте, Риккардо, уходя от столкновения, тоже ушел с трассы. В итоге всех обогнал Норрис, а Риккардо уступил позицию еще и Лэнсу.

Тогда судьи не нашли нарушений со стороны Стролла. В воскресенье перед Гран При Венгрии Риккардо рассказал, что вновь представил свои доводы на брифинге с гоночным директором Майклом Маси и что судьи приняли его сторону, хотя результаты австрийской гонки пересмотру не подлежат.

«Если сегодня такое повторится, мне должны будут вернуть позицию, – сказал Риккардо. –Мне кажется, что после того, как судьи согласились с моими доводами, им придется в такой ситуации поступать иначе и не оставлять инцидент без наказания. Но та гонка уже позади, а в понедельник утром менять результаты никто не станет.

Надеюсь, теперь ситуация стала яснее. Меня обвиняли в том, что я оказался за пределами трассы, но это не моя вина, я не ради удовольствия туда выехал. Так что мы обсудили этот момент и они уверили меня, что в следующий раз примут иное решение. Конечно обидно, что прошлую гонку мне это уже не изменит».

Риккардо также пояснил, почему тогда судьи не стали наказывать Стролла. «Я полагаю, что они просто не увидели разницы между инцидентом на прошлой неделе и тем, как год назад Макс Ферстаппен в Австрии обогнал Шарля Леклера.

А разница была очень велика. Да, это тот же поворот, но обстоятельства выезда за пределы трассы совсем разные. Мне кажется, они сразу не разобрались в этом, вот почему наказания для Стролла не последовало», – считает пилот Renault.