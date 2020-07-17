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Формула 1 / Гран При Венгрии / Новость

Риккардо требует обсудить на брифинге инцидент со Строллом

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Риккардо требует обсудить на брифинге инцидент со Строллом
Автор:
, Главный редактор
17 июл. 2020 г., 07:58

Пилот Renault хочет услышать мнение судей и других спортсменов о действиях гонщика Racing Point на Гран При Штирии

Одним из ярких эпизодов Гран При Штирии стала борьба на последних кругах за места во второй половине в первой десятки. В том числе атака Лэнса Стролла на Даниэля Риккардо в борьбе за 6-ю позицию.

Заняв внутренний радиус на подходе к повороту, канадец недостаточно точно затормозил, на выходе выехал за пределы трассы – и заставил сделать то же самое австралийца. Это облегчило атаку на пилота Renault и ехавшему следом Ландо Норрису. Таким образом, на последних кругах Риккардо потерял сразу две позиции.

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Судьи посчитали, что гонщик Racing Point действовал в пределах правил, и в итоговом протоколе Стролл остался впереди Риккардо. Австралиец не требует пересмотра итогов Гран При Штирии – однако, общаясь с прессой в паддоке «Хунгароринга», поделился планами детально обсудить инцидент на пятничном брифинге Гран При Венгрии.

«Я никогда не хотел, чтобы правила писались слишком жестко и заставляли нас быть слишком осторожными. Я против того, чтобы мы боялись дотронуться до чужой машины, – изложил свою позицию Риккардо. – Но в прошлой гонке ситуация была очевидна. Лэнс совершил попытку обгона, я оставил ему место – даже когда он начал вытеснять меня за пределы трассы. Я расцениваю это как неудачную попытку обгона и думаю, что в этом случае атакующий должен вернуть позицию.

Я не обвиняю Лэнса в том, что он сознательно меня вытеснял. И не жду, что он будет так же поступать на каждой гонке. Поэтому с самим Лэнсом тут особо не о чем говорить. Это не было каким-то грязным маневром – просто маневром на грани. Лэнс рисковал выполнить его не вполне чисто, и так и случилось. Это бывает. Но я считаю, это необходимо обсудить вместе со всеми пилотами и судьями – чтобы обозначить границы. Чтобы каждый из нас понимал, какие действия допустимы и правильны, а какие – нет».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Пилоты Лэнс Стролл В Магазин , Даниэль Риккардо В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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